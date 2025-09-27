Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина відреагувала на різкі заяви прем'єра Хорватії про воєнну спекуляцію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина відреагувала на різкі заяви прем'єра Хорватії про воєнну спекуляцію
Сійярто відповів прем'єр-міністру Хорватії
фото: АР

Сійярто: Як би хорватський уряд це не заперечував, вони намагаються нажитися на війні в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відповів на різкі заяви прем'єра Хорватії Андрея Пленковича, звинувативши Загреб у спробі економічно скористатися з війни в Україні. Про це Сійярто написав у соціальній мережі Х, пише «Главком».

За словами Сійярто, хорватський уряд, попри заперечення, фактично намагається нажитися на ситуації, значно підвищивши транзитні збори на постачання нафти через свою територію з початку повномасштабної війни.

Угорщина відреагувала на різкі заяви прем'єра Хорватії про воєнну спекуляцію фото 1

«Тепер вони ще й хочуть перешкодити нам купувати російську нафту, щоб забезпечити собі монополію над Угорщиною та заробити на нас ще більше грошей», – заявив міністр.

Сійярто також поставив під сумнів технічні можливості Адріатичного нафтопроводу, наголосивши, що, згідно з дослідженнями, цей маршрут не здатен безперервно та надійно постачати обсяги нафти, необхідні для Угорщини та Словаччини.

Заява прозвучала у відповідь на слова Пленковича, який раніше назвав Угорщину воєнним спекулянтом, оскільки заявляє, що отримує дешевшу нафту та газ з Росії лише тому, що нібито немає альтернативного маршруту. Він розкритикував заяви міністра закордонних справ країни Петера Сійярто.

За словами глави хорватського уряду, Хорватія з її потужностями, а саме нафтовим та СПГ-терміналом в Омішалі та Адріатичним нафтопроводом, – є регіональним енергетичним хабом. Раніше країна вже заявляла, що готова забезпечити поставки нафти до Угорщини та Словаччини. «Наше завдання – зробити свій внесок у енергетичну безпеку ЄС та інших держав-членів», – каже він.

 

Теги: Сійярто Хорватія скандал нафта газ гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через тривалий лікарняний керівниця не надає пояснень щодо своєї поведінки, що унеможливлює проведення службового розслідування
Скандал у ліцеї Києва: як покарали директорку, яка не пустила на заняття дітей у шортах
21 вересня, 19:46
Після періоду адаптації Міші шукатимуть родину, а поки пес перебуває в Patron Pets Center
Правоохоронці провідали у притулку пса Мішу, якого не пускали у метро
20 вересня, 17:32
Наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет
Монети номіналом 10 копійок вийдуть з обігу: Нацбанк нагадав дату
18 вересня, 06:20
ЗСУ воюють, зокрема, завдяки оптиці Archer
НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів, і ніхто не поніс відповідальності, – експерт про скандал з «Арчер»
16 вересня, 14:30
Рубіо наголосив, що зусилля Трампа будуть тривати
Трамп продовжить миротворчі зусилля щодо України – Рубіо
12 вересня, 01:55
Таксист повернув гроші співачці Валерії та її чоловіку
У Стамбулі таксист обдурив співачку-путіністку та її чоловіка на $12 тис.
11 вересня, 21:01
«Тіньовий флот» РФ продовжує розширюватися
Росія посилила «тіньовий флот» після нових санкцій Заходу
8 вересня, 09:59
Гончаренко очікує на офіційну реакцію від генерального прокурора
Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького
6 вересня, 10:02
Рішення Трампа запровадити 50% мита на індійські товари може призвести до скорочення експорту на понад 40%
Мита Трампа суттєво знизять доходи Індії від російської нафти – Reuters
27 серпня, 23:40

Політика

Угорщина відреагувала на різкі заяви прем'єра Хорватії про воєнну спекуляцію
Угорщина відреагувала на різкі заяви прем'єра Хорватії про воєнну спекуляцію
Сербія затримала двох чоловіків за підготовку заворушень на виборах у Молдові
Сербія затримала двох чоловіків за підготовку заворушень на виборах у Молдові
Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів
Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів
Угорщина є воєнним спекулянтом. Глава уряду Хорватії зробив різку заяву
Угорщина є воєнним спекулянтом. Глава уряду Хорватії зробив різку заяву
Росія перевіряє протиповітряну оборону країн НАТО для майбутньої війни – ISW
Росія перевіряє протиповітряну оборону країн НАТО для майбутньої війни – ISW
США анулюють візу президента Колумбії за підтримку пропалестинської акції
США анулюють візу президента Колумбії за підтримку пропалестинської акції

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua