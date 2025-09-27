Угорщина відреагувала на різкі заяви прем'єра Хорватії про воєнну спекуляцію

Сійярто: Як би хорватський уряд це не заперечував, вони намагаються нажитися на війні в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відповів на різкі заяви прем'єра Хорватії Андрея Пленковича, звинувативши Загреб у спробі економічно скористатися з війни в Україні. Про це Сійярто написав у соціальній мережі Х, пише «Главком».

За словами Сійярто, хорватський уряд, попри заперечення, фактично намагається нажитися на ситуації, значно підвищивши транзитні збори на постачання нафти через свою територію з початку повномасштабної війни.

«Тепер вони ще й хочуть перешкодити нам купувати російську нафту, щоб забезпечити собі монополію над Угорщиною та заробити на нас ще більше грошей», – заявив міністр.

Сійярто також поставив під сумнів технічні можливості Адріатичного нафтопроводу, наголосивши, що, згідно з дослідженнями, цей маршрут не здатен безперервно та надійно постачати обсяги нафти, необхідні для Угорщини та Словаччини.

Заява прозвучала у відповідь на слова Пленковича, який раніше назвав Угорщину воєнним спекулянтом, оскільки заявляє, що отримує дешевшу нафту та газ з Росії лише тому, що нібито немає альтернативного маршруту. Він розкритикував заяви міністра закордонних справ країни Петера Сійярто.

За словами глави хорватського уряду, Хорватія з її потужностями, а саме нафтовим та СПГ-терміналом в Омішалі та Адріатичним нафтопроводом, – є регіональним енергетичним хабом. Раніше країна вже заявляла, що готова забезпечити поставки нафти до Угорщини та Словаччини. «Наше завдання – зробити свій внесок у енергетичну безпеку ЄС та інших держав-членів», – каже він.