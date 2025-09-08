Головна Світ Економіка
Росія посилила «тіньовий флот» після нових санкцій Заходу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія посилила «тіньовий флот» після нових санкцій Заходу
«Тіньовий флот» РФ продовжує розширюватися
фото: depositphotos.com

Росіяни постійно додають нові судна до «тіньового флоту», тим самим нівелюючи ефективність наявних санкцій

«Тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Через посилення санкцій і обмежень розмір [тіньового флоту] ще більше зріс», – каже головний економіст великої сінгапурської торгової компанії Trafigura Саад Рахім.

Цього року «тіньовий» танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Водночас американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

Рахім зазначив, що виробники встановлюють свої бюджети капітальних витрат на найближчі кілька місяців з урахуванням ціни на нафту в $60 за барель, що є рівнем беззбитковості. Що стосується пропозиції, то кількість нафтових вишок у США також зменшилася, і очікується, що видобуток зупиниться на поточному рівні.

Нагадаємо, на початку серпня Дональд Трамп погрожував запровадити жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити Путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн – 8 серпня – та згодом відмовився від цього терміну після того, як Путін погодився на особисту зустріч. А після перемовин на Алясці президент США оголосив, що вирішив утриматися від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» проти Росії.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий посилювати тиск на Росію, однак підтримати це має і Європа. Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії.

Теги: нафта санкції росія флот

