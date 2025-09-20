Правоохоронці провідали у притулку пса Мішу, якого не пускали у метро

Після періоду адаптації Міші шукатимуть родину, а поки пес перебуває в Patron Pets Center

Правоохоронці перевірили умови утримання пса Міші після негативного допису в соцмережах. Собака став відомим через те, що його нещодавно не пустили у столичне метро під час обстрілів. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці розповіли, що після того, як Мішу забрали з вулиці, вони побачили в інтернеті публікацію, у якій ішлося про пригнічений стан собаки та незадовільний догляд в умовах центру для тварин.

Цю інформацію зареєстрували, а на місце, де мешкає пес, виїхала слідчо-оперативна група та кінологи поліції.

Поліціянти поспілкувались із працівниками установи, оглянули Мішу та місце його тимчасового перебування.

«Собака доглянутий, проходить соціалізацію та перебуває під наглядом співробітників центру, песику надається вся необхідна медична допомога та забезпечується харчування», – розповіли там.

Після періоду адаптації Міші шукатимуть родину, а поки пес перебуває в Patron Pets Center, тож допомогти із вигулом та провести із ним час можуть усі охочі після попереднього узгодження з працівниками центру.

Зоозахисниця Сніжана Бугрик розповіла, що Мішу обробили від паразитів. Нині триває обстеження, і вже почалося його лікування.

Водночас до центру нібито приїхала власниця Міші, і їй відмовили в тому, щоб показати собаку. Як стверджує Бугрик, жінка має підроблений паспорт Міші. Зоозахисниця вимагає надати документ для експертизи правоохоронців.

Нагадаємо, історія набула розголосу після рішення адміністрації станції метро «Теремки» заборонити вхід безпритульному собаці на ім'я Міша під час повітряних тривог. Ця ситуація викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Після розголосу пресслужба метрополітену заявила, що багато жителів району та всі зміни працівників метро знають Мішу, однак нещодавно надійшла скарга щодо «безпритульного собаки на станції», через що Мішу не впустили. Однак вже тієї самої ночі тварину все ж прихистили на станції. Згодом волонтери забрали собаку з вулиці, що викликало новий сплеск обурення.

Після того, як тварину забрали до притулку, в соцмережах розгорілися суперечки: зоозахисники звинувачують волонтерів у зловживанні довірою, а ті, своєю чергою, заявляють, що рятують собаку від неминучої загибелі.