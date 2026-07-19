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Угорщина залишиться без президента: хто очолить країну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Угорщина залишиться без президента: хто очолить країну
Спікерка парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер
фото з відкритих джерел

Раніше президент країни під тиском прем’єра Мадяра підписав поправку, відповідно до якої втрачає посаду достроково

Спікерка парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер виконуватиме обов’язки президента до обрання нового. Як інформує «Главком», про це вона повідомила у себе на офіційній Facebook-сторінці.

За словами Агнеш Форстхоффер, у понеділок, 20 липня, у країні набудуть чинності нові конституційні зміни, які передбачають дострокове припинення повноважень нинішнього президента Тамаша Шуйока.

Спікерка пообіцяла відповідально виконувати «державне завдання, відповідно до Основного закону та конституційного ладу Угорщини, з урахуванням гідності цієї посади та в міру своїх знань і вмінь».

«У перехідний період я докладу всіх своїх зусиль для того, щоб виконувати покладені на мене завдання виважено, неупереджено та в інтересах країни», – наголосила вона.

Форстхоффер пояснила, що поки виконуватиме обов’язки президента, не зможе здійснювати свої права як депутатка.

Рішення ще не остаточне. Напередодні Форстхоффер подала заяву про призначення себе на цю посаду заступниці голови Аніко Надь. Національна комісія вирішить це 20 липня.

Нагадаємо, парламент Угорщини 13 липня ухвалив зміни до Основного закону, які дозволяють достроково припинити повноваження президента Тамаша Шуйока. Так, прем'єр Петер Мадяр ще під час виборчої кампанії заявляв про намір усунути з державних посад високопосадовців, яких вважав наближеними до колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Зокрема, він неодноразово закликав президента Тамаша Шуйока добровільно залишити посаду, стверджуючи, що глава держави не виконував роль гаранта єдності нації та підтримував політику попередньої влади.

До слова, угорські спецслужби, за даними розслідування Politico, використовували дипломатичне представництво в Брюсселі для шпигунської діяльності проти посадовців Євросоюзу та намагалися вербувати співробітників європейських інституцій. Найактивніша фаза цієї операції, як стверджується, припала на 2015 рік, а згодом її було припинено через викриття.

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Теги: президент парламент Петер Мадяр Угорщина

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