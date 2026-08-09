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Керівна партія Угорщини визначилася з кандидатом у президенти

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Керівна партія Угорщини визначилася з кандидатом у президенти
Андраш Бака претендує на посаду президента Угорщини
фото: MTI

Партія Петера Мадяра висунула на посаду глави держави колишнього голову Верховного суду Андраша Баку

Партія «Тиса» на чолі з прем'єр-міністром Петером Мадяром визначилася з кандидатом на посаду президента країни. Ним став колишній голова Верховного суду Андраш Бака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Мадяра у Facebook.

За словами прем'єра, Угорщині потрібен президент із досвідом у сфері конституційного права, який сприятиме поверненню країни «на шлях верховенства права та конституційності». Протягом останніх кількох тижнів партія розглядала десятки кандидатур, запропонованих громадянами. За результатами внутрішнього голосування фракція зупинилася на кандидатурі Баки.

Сам колишній очільник Верховного суду вже погодився на пропозицію Мадяра стати президентом Угорщини. Голосування щодо його кандидатури в парламенті має відбутися 11 серпня.

Мадяр наголосив, що, на його думку, вперше від часу зміни політичного режиму кандидата на посаду глави держави обрали не внаслідок міжпартійних домовленостей. Він назвав Баку незалежною та безпартійною кандидатурою, авторитет якої підтверджений професійною діяльністю.

Андраш Бака – угорський юрист. У 1991–2008 роках він працював суддею Європейського суду з прав людини, а у 2009 році очолив Верховний суд Угорщини. Посаду Бака втратив після конституційної реформи 2011 року. Він пов'язував своє дострокове звільнення з публічною критикою судових реформ уряду Віктора Орбана. Згодом справа щодо припинення його повноважень розглядалася у ЄСПЛ.

Попереднім президентом Угорщини був Тамаш Шуйок. Після перемоги на парламентських виборах Петер Мадяр закликав його достроково залишити посаду, а також звернувся з аналогічною вимогою до представників попередньої влади.

Згодом угорський парламент підтримав конституційні зміни, які дозволили припинити повноваження Шуйока. Президент підписав відповідний закон, пояснивши, що в іншому разі порушив би свої конституційні обов'язки. Офіційно його повноваження припинилися 20 липня.

Після цього Мадяр запропонував тимчасово очолити державу відомій угорській шахістці та гросмейстерці Юдіт Полгар – до ухвалення нової конституції. Вона від пропозиції відмовилася. Прем'єр заявив, що шкодує про її рішення, однак поважає його.

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Теги: Угорщина президент Петер Мадяр політика

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