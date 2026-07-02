Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: Угорщина шпигувала за посадовцями ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico: Угорщина шпигувала за посадовцями ЄС
Особлива активізація діяльності угорців припала на 2015 рік
фото з відкритих джерел

Дипломати з Угорщини використовували офіційний статус для шпигунської діяльності

Угорські розвідувальні служби використовували постійне представництво своєї країни в Брюсселі для розміщення шпигунського угруповання. Особлива активізація їхньої діяльності припала на 2015 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Документ містить висновки розслідування, яке проводив єврокомісар з боротьби з шахрайством Пйотр Серафін. Йому доручили перевірити інформацію про те, що угорські розвідники з дипломатичного представництва намагалися вербувати працівників європейських інституцій у середині 2010-х років.

Згідно з матеріалами, у період з 2013 по 2016 рік спецслужби Угорщини працевлаштували кількох своїх офіцерів у брюссельському посольстві. Спочатку вони діяли приховано, але з 2015 року перейшли до більш відкритих кроків. Через це про шпигунів стало відомо серед угорських чиновників у структурах ЄС, що знизило ефективність розвідки. За наявними даними, ця діяльність припинилася у 2016 році.

Офіс представництва у 2015 році очолив Олівер Варгеї, який зараз обіймає посаду єврокомісара з питань охорони здоров'я. Він почав працювати в установі ще у 2011 році. Після появи перших публікацій у ЗМІ Варгеї запевняв президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, що нічого не знав про ці зусилля Будапешта. У січні поточного року під час звіту в Європарламенті він знову заперечив будь-які контакти зі спецслужбами та заявив, що ніхто не просив його передавати таємні дані. Поточний запит журналістів про коментар Варгеї проігнорував.

Розслідування Серафіна не дозволило встановити конкретних винних осіб через обмежені інструменти Єврокомісії, тому відповідальними вважають лише самих кадрових шпигунів. Водночас у звіті вперше офіційно підтверджується факт існування цієї групи та її робота проти європейських посадовців. Розвідники зловживали дипломатичним статусом для збору даних в інтересах уряду Угорщини, фокусуючись на єврочиновниках з угорським громадянством.

Постійне представництво Угорщини відмовилося коментувати ситуацію. У Європейській комісії на запит журналістів нагадали квітневу заяву речника Балажа Уйварі про закриття цієї справи через відсутність доказів серйозних порушень безпеки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що генеральний прокурор країни, призначений ще за часів Віктора Орбана, найближчим часом може піти у відставку. Глава уряду припустив, що це може бути пов’язано зі скандалом навколо затримання інкасаторів українського «Ощадбанку». 

Для зміни керівника прокуратури не знадобляться додаткові політичні чи юридичні кроки, оскільки він очікує добровільного рішення самого генпрокурора. «Для цього не потрібно буде робити спеціальних кроків, оскільки він невдовзі сам піде у відставку», – зазначив угорський прем’єр.

Теги: Угорщина розслідування робота Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Точна кількість нових членів ще не визначена
Війна в Україні прискорила розширення Євросоюзу – Кос
26 червня, 03:31
Шахраї незаконно використовують бренд, копіюють логотип
«Нова пошта» попередила про фейкові вакансії від імені компанії
24 червня, 17:51
У Кремлі проводять паралелі між європейськими амбіціями Вірменії та України
Вірменія поїде на форум з відбудови України попри тиск Росії
24 червня, 02:29
Аварія сталася 9 червня близько 12:44 в центрі міста Узин
Смертельна аварія на Київщині: у центрі Узина водій авто збив велосипедиста
11 червня, 08:16
Григорій Глушич загинув у ДТП у останній день навчання перед літніми канікулами
Загибель дитини в ДТП у Києві: заклик батька підняв хвилю в соцмережах
9 червня, 13:12
За даними на вересень 2024 року, у Польщі офіційно працевлаштованими були близько 779 тисяч українців
Українці масово залишають Польщу: куди вони переїжджають
7 червня, 17:25
Валерій Пиндик: «Єдиний варіант щось змінити у своєму будинку – створити ОСББ»
Керівник ОСББ розповів, як мешканці багатоповерхівки за три роки залучили понад 15 млн грн на модернізацію будинку
4 червня, 09:30
Мадяр розблокував мільярди євро на зброю для України
Мадяр розморозив кошти, які Орбан блокував для України
2 червня, 21:58
Франція перехопила підсанкційний танкер, що вийшов із російського порту
Французькі слідчі взялися за затриманий танкер тіньового флоту РФ
2 червня, 11:20

Політика

Конфлікт ФСБ та військових: чому ліквідація російських генералів поглиблює розкол в РФ – Fox News
Конфлікт ФСБ та військових: чому ліквідація російських генералів поглиблює розкол в РФ – Fox News
Politico: Угорщина шпигувала за посадовцями ЄС
Politico: Угорщина шпигувала за посадовцями ЄС
Колишній спецпредставник Трампа заявив, що Україна здобуває перевагу над Росією
Колишній спецпредставник Трампа заявив, що Україна здобуває перевагу над Росією
Італія спростувала новину про блокування допомоги Україні
Італія спростувала новину про блокування допомоги Україні
Forbes: Українські технології допоможуть створити дешеві рої дронів для Пентагону
Forbes: Українські технології допоможуть створити дешеві рої дронів для Пентагону
Українцю висунуто обвинувачення в підриві «Північних потоків». Реакція Зеленського
Українцю висунуто обвинувачення в підриві «Північних потоків». Реакція Зеленського

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua