Politico: Угорщина шпигувала за посадовцями ЄС

Дипломати з Угорщини використовували офіційний статус для шпигунської діяльності

Угорські розвідувальні служби використовували постійне представництво своєї країни в Брюсселі для розміщення шпигунського угруповання. Особлива активізація їхньої діяльності припала на 2015 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Документ містить висновки розслідування, яке проводив єврокомісар з боротьби з шахрайством Пйотр Серафін. Йому доручили перевірити інформацію про те, що угорські розвідники з дипломатичного представництва намагалися вербувати працівників європейських інституцій у середині 2010-х років.

Згідно з матеріалами, у період з 2013 по 2016 рік спецслужби Угорщини працевлаштували кількох своїх офіцерів у брюссельському посольстві. Спочатку вони діяли приховано, але з 2015 року перейшли до більш відкритих кроків. Через це про шпигунів стало відомо серед угорських чиновників у структурах ЄС, що знизило ефективність розвідки. За наявними даними, ця діяльність припинилася у 2016 році.

Офіс представництва у 2015 році очолив Олівер Варгеї, який зараз обіймає посаду єврокомісара з питань охорони здоров'я. Він почав працювати в установі ще у 2011 році. Після появи перших публікацій у ЗМІ Варгеї запевняв президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, що нічого не знав про ці зусилля Будапешта. У січні поточного року під час звіту в Європарламенті він знову заперечив будь-які контакти зі спецслужбами та заявив, що ніхто не просив його передавати таємні дані. Поточний запит журналістів про коментар Варгеї проігнорував.

Розслідування Серафіна не дозволило встановити конкретних винних осіб через обмежені інструменти Єврокомісії, тому відповідальними вважають лише самих кадрових шпигунів. Водночас у звіті вперше офіційно підтверджується факт існування цієї групи та її робота проти європейських посадовців. Розвідники зловживали дипломатичним статусом для збору даних в інтересах уряду Угорщини, фокусуючись на єврочиновниках з угорським громадянством.

Постійне представництво Угорщини відмовилося коментувати ситуацію. У Європейській комісії на запит журналістів нагадали квітневу заяву речника Балажа Уйварі про закриття цієї справи через відсутність доказів серйозних порушень безпеки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що генеральний прокурор країни, призначений ще за часів Віктора Орбана, найближчим часом може піти у відставку. Глава уряду припустив, що це може бути пов’язано зі скандалом навколо затримання інкасаторів українського «Ощадбанку».

Для зміни керівника прокуратури не знадобляться додаткові політичні чи юридичні кроки, оскільки він очікує добровільного рішення самого генпрокурора. «Для цього не потрібно буде робити спеціальних кроків, оскільки він невдовзі сам піде у відставку», – зазначив угорський прем’єр.