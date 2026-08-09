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Син Байдена повідомив тривожні новини про стан батька

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Син Байдена повідомив тривожні новини про стан батька
Хантер Байден розповів про погіршення стану батька
AP

Рак Джо Байдена дав метастази в кістки та, за словами його рідних, поширився далі

Стан 46-го президента США Джо Байдена, у якого раніше діагностували агресивну форму раку простати, погіршився. Хвороба дала метастази в кістки та поширилася далі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю сина експрезидента Хантера Байдена для BBC.

За словами Байдена-молодшого, рак завдає його батькові сильного болю та суттєво виснажує його. Водночас Хантер не уточнив, куди саме, крім кісток, поширилася хвороба. Він також зізнався, що йому дуже важко спостерігати за тим, як хвороба впливає на батька.

За словами Хантера, Джо Байден майже не скаржиться на своє самопочуття. «Єдине, що я скажу про тата і його здоров'я зараз, – я хотів би, щоб він більше скаржився», – сказав він.

Попри хворобу, 83-річний Джо Байден, за словами сина, продовжує публічно висловлюватися щодо важливих для нього питань і не припиняє працювати. Хантер також назвав батька центром їхньої родини.

Нагадаємо, про онкологічне захворювання 46-го президента США стало відомо 18 травня 2025 року. Тоді представник Байдена повідомив, що у політика діагностували агресивну форму раку простати. Водночас зазначалося, що пухлина є гормоночутливою, а отже, захворювання можна контролювати за допомогою відповідної терапії.

Того ж місяця один із колишніх лікарів Білого дому Ронні Джексон висловився щодо захворювання Джо Байдена. Медики, з якими він спілкувався, вважали, що хвороба перебуває на дуже запущеній стадії.

Один із провідних лікарів, який раніше опікувався здоров’ям президентів США Барака Обами та Дональда Трампа, Ронні Джексон зробив тривожну заяву щодо стану Джо Байдена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Free Bacon.

Напередодні колишня перша леді США Джилл Байден розповіла про перший симптом, який з'явився у Джо Байдена ще до встановлення діагнозу. За її словами, чоловік почав прокидатися вночі до семи разів. Про проблеми зі здоров'ям тодішнього президента поінформували Білий дім, однак під час обстежень лікарі не виявили причин для занепокоєння. Через це Джилл Байден вирішила, що серйозної проблеми немає. Після завершення президентської каденції Джо Байдена симптоми знову посилилися. 

 

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Теги: Джозеф Байден хвороба рак США онкологія

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