Угорщина взялася за Сійярто. Ексглаву МЗС запідозрили у держзраді

У Будапешті відкрили справу проти Сійярто через можливу держзраду

Прем'єр-міністр Петер Мадяр підтвердив, що правоохоронці перевіряють контакти колишнього глави МЗС із Москвою

В Угорщині розслідують можливу державну зраду колишнього міністра закордонних справ Петера Сійярто. Правоохоронні органи перевіряють його контакти з Росією після появи інформації про ймовірну передачу Кремлю внутрішніх даних Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час пресконференції 16 липня фактично підтвердив наявність такого розслідування.

На запитання журналістів, чи справді правоохоронні органи перевіряють діяльність Сійярто, глава уряду відповів: «Наскільки я розумію, так».

За інформацією видання, підставою для розслідування стали записи телефонних розмов, на яких, як стверджується, Петер Сійярто детально інформував міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про закриті зустрічі Європейського Союзу.

Крім того, за даними Bloomberg, колишній очільник угорської дипломатії нібито пропонував Москві допомогу в пом'якшенні санкцій ЄС та просив російську сторону надати аргументи, які Будапешт міг би використовувати під час засідань європейських міністрів.

Сам Сійярто заперечує всі звинувачення. Він заявляє, що його спілкування з Лавровим було «звичайною дипломатичною розмовою».

Нагадаємо, у квітні 2026 року на парламентських виборах в Угорщині перемогла партія Петера Мадяра, яка змінила багаторічний уряд Віктора Орбана. Нова влада заявила про намір відновити довіру до країни серед партнерів у Європейському Союзі та НАТО.