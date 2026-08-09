Фінляндія відмовилася передавати Україні ракети для Patriot

Влада країни заявляє, що не може послаблювати власну протиповітряну оборону

Фінляндія не планує передавати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, оскільки це може поставити під загрозу власну обороноздатність країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена виданню Ilta-Sanomat.

За словами очільника фінського Міноборони, країна має певні можливості щодо окремих типів зенітних ракет. Водночас він не став розкривати подробиці того, яким чином Фінляндія може надалі допомагати Україні у сфері протиповітряної оборони.

Хяккянен наголосив, що Гельсінкі вже надає Києву допомогу в максимально можливих для себе обсягах, однак не може робити це коштом власної безпеки. «Як прифронтова країна, ми не можемо ставити під загрозу нашу подальшу боєготовність у сфері протиповітряної оборони», – пояснив міністр.

Водночас Хяккянен попередив, що майбутня зима може стати для України найскладнішою від початку війни. Адже Росія зосереджує зусилля на ударах по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись максимально ускладнити проходження опалювального сезону.

Окремо глава Міноборони Фінляндії звернув увагу на темпи виробництва озброєння у США. Саме недостатні виробничі потужності він назвав однією з головних проблем для європейської безпеки. На думку Хяккянена, швидшому нарощуванню виробництва у США перешкоджають бюрократичні процедури та особливості американської системи військових закупівель. Він закликав Пентагон активніше працювати над прискоренням випуску необхідного озброєння.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що у партнерів України є запаси ракет для Patriot, які вони могли б передати Україні. Окрім США, допомогти Києву можуть Німеччина та Польща. Додатково посилити українську ППО могли б Південна Корея та Японія. Однак чинне законодавство цих держав наразі обмежує можливість передачі відповідного озброєння Україні. Київ також зацікавлений у системах протиповітряної оборони ізраїльського виробництва.

Крім цього, Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Втім, навіть таких регулярних постачань буде недостатньо для задоволення всіх потреб України у засобах ППО.

Міністерство оборони Нідерландів наразі не має змоги передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетних комплексів Patriot із власних наявних складів. Водночас країна готова розглядати інші варіанти посилення української протиповітряної оборони.