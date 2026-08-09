Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія відмовилася передавати Україні ракети для Patriot

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія відмовилася передавати Україні ракети для Patriot
Міністр оборони Фінляндії зробив заяву щодо передачі Україні ракет для Patriot
фото: Ilta-Sanomat

Влада країни заявляє, що не може послаблювати власну протиповітряну оборону

Фінляндія не планує передавати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, оскільки це може поставити під загрозу власну обороноздатність країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена виданню Ilta-Sanomat.

За словами очільника фінського Міноборони, країна має певні можливості щодо окремих типів зенітних ракет. Водночас він не став розкривати подробиці того, яким чином Фінляндія може надалі допомагати Україні у сфері протиповітряної оборони.

Хяккянен наголосив, що Гельсінкі вже надає Києву допомогу в максимально можливих для себе обсягах, однак не може робити це коштом власної безпеки. «Як прифронтова країна, ми не можемо ставити під загрозу нашу подальшу боєготовність у сфері протиповітряної оборони», – пояснив міністр.

Водночас Хяккянен попередив, що майбутня зима може стати для України найскладнішою від початку війни. Адже Росія зосереджує зусилля на ударах по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись максимально ускладнити проходження опалювального сезону.

Окремо глава Міноборони Фінляндії звернув увагу на темпи виробництва озброєння у США. Саме недостатні виробничі потужності він назвав однією з головних проблем для європейської безпеки. На думку Хяккянена, швидшому нарощуванню виробництва у США перешкоджають бюрократичні процедури та особливості американської системи військових закупівель. Він закликав Пентагон активніше працювати над прискоренням випуску необхідного озброєння.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що у партнерів України є запаси ракет для Patriot, які вони могли б передати Україні. Окрім США, допомогти Києву можуть Німеччина та Польща. Додатково посилити українську ППО могли б Південна Корея та Японія. Однак чинне законодавство цих держав наразі обмежує можливість передачі відповідного озброєння Україні. Київ також зацікавлений у системах протиповітряної оборони ізраїльського виробництва. 

Крім цього, Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Втім, навіть таких регулярних постачань буде недостатньо для задоволення всіх потреб України у засобах ППО.

Міністерство оборони Нідерландів наразі не має змоги передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетних комплексів Patriot із власних наявних складів. Водночас країна готова розглядати інші варіанти посилення української протиповітряної оборони. 

Читайте також:

Теги: Фінляндія ракета системи ППО Patriot

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У невеликому селі удар забрав життя майже кожного шостого мешканця
Трагедія в селі Гроза: слідство встановило весь ланцюг наказу про вбивство цивільних
11 липня, 05:15
Фінляндія викликала російського посла через кібератаки
Фінляндія викликала російського посла через кібератаки
15 липня, 10:45
Зеленський зустрівся послом США при НАТО Метью Вітакером
Більше ракет для Patriot. Зеленський повідомив про нові домовленості зі США
22 липня, 17:52
Росіяни вбили двох дітей та чотирьох дорослих, вдаривши ракетою по будинку під Кривим Рогом
Росіяни вбили багатодітну родину під Кривим Рогом
30 липня, 06:19
Вирва на території Польщі
Український пілот супроводжував російську ракету до самого кордону – Польща
31 липня, 10:06
Україна хронічно потерпає від нестачі ракет Patriot – це єдина зброя в її арсеналі, здатна збивати балістичні ракети РФ
США суттєво наростять виробництво ракет Patriot: деталі угоди
4 серпня, 02:07
Глава Міноборони Польщі різко відповів противникам допомоги Україні
«Доводить до сказу». Глава Міноборони Польщі накинувся на критиків допомоги Україні
10 липня, 10:32
За кілька годин до саміту НАТО Туреччина готувалася до ракетної загрози
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot
16 липня, 20:55
Винищувачі Су-57 пролітають біля Кремля
Росія втратила контроль над небом. Британський аналітик оцінив наслідки падіння Су-57
28 липня, 10:27

Політика

Нетаньягу почав заклеювати камери на своїх телефонах: яка причина
Нетаньягу почав заклеювати камери на своїх телефонах: яка причина
Не лише солдати: Пхеньян відправляє в Росію ще й бригади жінок
Не лише солдати: Пхеньян відправляє в Росію ще й бригади жінок
Британський генерал відвідав «зону смерті» в Україні: що його вразило
Британський генерал відвідав «зону смерті» в Україні: що його вразило
Паливна криза: черги на заправках повернулися в кілька регіонів Росії
Паливна криза: черги на заправках повернулися в кілька регіонів Росії
Виробники Patriot не поспішають з ліцензією для України: яка причина
Виробники Patriot не поспішають з ліцензією для України: яка причина
«Це воєнні злочини Росії»: Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за заяву про загиблих дітей
«Це воєнні злочини Росії»: Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за заяву про загиблих дітей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
73K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua