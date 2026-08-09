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Параноя перед виборами? The Telegraph помітила нову тенденцію у Кремлі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Параноя перед виборами? The Telegraph помітила нову тенденцію у Кремлі
Путін не залишає шансів навіть «дозволеній» опозиції
фото: EPA

Напередодні виборів до Держдуми Кремль посилює тиск на політичних опонентів на тлі падіння рейтингів і зростання невдоволення

Російський диктатор Володимир Путін напередодні парламентських виборів посилює тиск навіть на так звану системну опозицію, яку Кремль роками використовував для створення видимості політичної конкуренції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

У вересні в Росії мають відбутися перші вибори до Держдуми після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Голосування призначене на 20 вересня 2026 року. Як зазначає видання, перед виборами Кремль вдається до посилення боротьби з будь-якими проявами політичного інакодумства.

Це відбувається на тлі економічної нестабільності, проблем із пальним, чуток про можливу мобілізацію та невдоволення через українські удари по території Росії. Тиск торкнувся навіть так званої системної опозиції – формально опозиційних політичних сил, які протягом тривалого часу залишалися частиною контрольованої Кремлем політичної системи.

Частину їхніх кандидатів усунули від участі у виборах. Одним із прикладів The Telegraph називає російського політика Бориса Надєждіна. Після тривалої політичної кар'єри в Росії він залишив країну. Надєждін планував балотуватися до Держдуми у вересні, однак через судове переслідування втратив таку можливість.

Під загрозою опинилося й «Яблуко», яке видання називає єдиною партією серед учасників виборів із відкритою антивоєнною позицією. The Telegraph припускає, що діяльність політичної сили можуть заборонити.

За даними видання, щонайменше 23 російським політикам останнім часом заборонили брати участь у виборах. Найчастіше підставою ставали звинувачення в демонстрації «екстремістської» або нацистської символіки. У 15 випадках претензії стосувалися публікації зображень або символіки, пов'язаної з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Проблеми у кандидатів виникали також через посилання на заборонені в Росії Facebook та Instagram. The Telegraph пов'язує посилення тиску навіть на контрольовану опозицію з падінням рейтингів Путіна та прокремлівської «Єдиної Росії», а також із дедалі помітнішими проявами невдоволення російською владою.

Нагадаємо, російський політик Борис Надєждін виїхав із Росії до Франції. У відео з Парижа, оприлюдненому у своєму Telegram-каналі, Надєждін заявив, що перебуває на волі та пізніше розповість про свої подальші плани. 

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Теги: Борис Надєждін росія путін опозиція вибори в Росії росіяни

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