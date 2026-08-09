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Депутатка закидала прем'єра Косова яйцями під час засідання парламенту (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Депутатка закидала прем'єра Косова яйцями під час засідання парламенту (відео)
Депутатка зірвала засідання парламенту Косова
скриншот з відео

Опозиціонерка обурилася через затримку з висуванням кандидата на посаду спікера

У парламенті частково визнаного Косова сталася сутичка під час засідання: депутатка опозиційного «Альянсу» Тіме Кадріяй кинула кілька яєць у прем’єр-міністра Альбіна Курті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на KOHA, AP та Reuters.

Інцидент стався після того, як Курті відклав висування кандидатури на посаду спікера парламенту. Він пояснив це необхідністю додаткових консультацій з іншими політичними силами. Кадріяй обурилася таким рішенням, оскільки 30-денний термін для формування керівництва парламенту вже сплив.

Після цього депутатка дістала з сумки яйця, кинула їх у прем’єра та вигукувала «Ганьба».

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Парламентські вибори в Косові відбулися 7 червня, а їхні результати остаточно затвердили 8 липня. Партія Курті «Самовизначення» отримала 53 місця в парламенті. Після затвердження результатів депутати мали 30 днів для обрання парламентського керівництва, однак цей термін уже минув.

Політична ситуація в Косові залишається напруженою і через питання президентських виборів. Опозиційні депутати відмовляються підтримувати кандидатуру, яку пропонує Курті, без попереднього погодження з ними.

Зазначимо, Косово є частково визнаною республікою, яка у 2008 році в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Україна незалежність Косова не визнає. Президент Володимир Зеленський напередодні наголосив, що позиція Києва щодо цього питання залишається незмінною. За його словами, Україна дотримується принципів міжнародного права та поважає територіальну цілісність Сербії. 

Президент Сербії Александр Вучич натомість запевнив, що його країна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах, визначених Статутом ООН, без жодних застережень чи компромісів щодо цього принципу.

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Теги: Косово депутат скандал політика

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