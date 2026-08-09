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Дипломати не в пріоритеті. WP з'ясувала, кого Трамп призначає послами США

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Дипломати не в пріоритеті. WP з'ясувала, кого Трамп призначає послами США
Нік Оберхайден пожертвував кампанії Трампа $1,3 млн, а згодом став послом США в Єгипті
фото з соцмереж

Близько третини нових послів жертвували кошти на передвиборчу кампанію Трампа або пов'язаним із ним організаціям

Серед 102 кандидатів на посади американських послів, висунутих президентом США Дональдом Трампом, лише близько 10% є кар'єрними дипломатами. Цей показник суттєво нижчий, ніж за попередніх американських адміністрацій, коли професійні дипломати становили щонайменше половину послів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Сенат уже затвердив 90 послів. Серед них 25 є кадровими дипломатами, однак більшість із них отримали призначення ще за президентства Джо Байдена. Водночас понад 100 американських посольств досі залишаються без керівників. Зокрема, послів немає в Україні, Росії, Німеччині, Бразилії, Австралії, Венесуелі, Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Катарі.

Як пише видання, замість кар'єрних дипломатів Трамп нерідко робить ставку на своїх політичних союзників та людей із бізнес-середовища. Зокрема, посаду посла США в Туреччині отримав Том Баррак, а в Індії – Серджіо Гор. Послом на Філіппінах став власник ресторану Benny's on the Beach у Палм-Біч та член клубу Мар-а-Лаго Лі Ліптон.

Американське посольство в Перу очолив Берні Наварро – друг і донор передвиборчих кампаній держсекретаря Марка Рубіо. The Washington Post звертає увагу й на фінансові зв'язки частини нових дипломатичних призначенців із Трампом.

Приблизно третина з них робила пожертви на його виборчу кампанію або пов'язані з ним організації. Загальна сума таких внесків становила близько $35 млн. Зокрема, Нік Оберхайден, який пожертвував на кампанію Трампа $1,3 млн, отримав призначення послом США в Єгипті. Його юридична фірма раніше представляла інтереси членів адміністрації Трампа та учасників штурму Капітолію.

Значні внески надходили й до інавгураційного комітету Трампа. Бізнесмен з Арканзасу Уоррен Стівен пожертвував $4 млн, інвесторка в нерухомість Мелісса Аргірос – $2 млн. По $1 млн внесли керівник ресторанно-готельного бізнесу Тілман Фертітта та власник юридичної фірми Ден Ньюлін, ще $250 тис. – колекціонер мистецтва Нікаль Макгроу. Згодом Трамп призначив цих п'ятьох послами США у Великій Британії, Латвії, Італії, Колумбії та Хорватії відповідно.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив раніше засекречені документи Федерального бюро розслідувань, які стосуються таємного розслідування щодо можливих зв'язків президента США Дональда Трампа з Росією. 

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Теги: США Дональд Трамп посол посольство дипломатія

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