Україна, Молдова та Румунія підписали спільну декларацію про співпрацю: деталі

Відповідна декларація є першим офіційним документом, підписаним у рамках тристоронньої програми Румунії, Республіки Молдова та України

Документ охоплює аспекти співпраці в економічних питаннях, інфраструктури, оборони, культури безпеки, а також процесу інтеграції до ЄС України

У четвер, 13 квітня, міністри закордонних справ та міністри оборони Румунії, Молдови та України провели в Бухаресті тристоронню зустріч та обговорили безпекову ситуацію в регіоні і перспективи подальшої співпраці.

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Спільна заява за підсумками зустрічі розміщена на сайті Міністерства закордонних справ України.

Серед підписантів – міністри закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, Молдови Ніку Попеску та України Дмитро Кулеба, а також міністри оборони Румунії Ангел Тилвер, Молдови Анатолій Носатий і України Олексій Резніков.

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«Розширення Європейського Союзу, а також поглиблена співпраця з НАТО є ключовими в цьому відношенні, і ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб продовжувати сильну європейську та євроатлантичну підтримку регіону», – зазначено у спільному документі.

Відповідна декларація є першим офіційним документом, підписаним у рамках тристоронньої програми Румунії, Республіки Молдова та України.

Документ охоплює аспекти співпраці в економічних питаннях, інфраструктури, оборони, культури безпеки, а також процесу інтеграції до ЄС України та Республіки Молдова. Міністри з нетерпінням очікують на рішення Єврокомісії щодо початку вже цього року переговорів про вступ України та Республіки Молдова до ЄС.

Також Румунія та Республіка Молдова підтвердили свою готовність підтримати ініціативу України щодо всеосяжного, справедливого та тривалого миру, висловивши підтримку Формулі миру Президента Зеленського та зобов’язання активно працювати з Україною над впровадженням мирного плану з 10 пунктів.

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«Наголошуємо, що Формула миру дає наше спільне бачення щодо необхідних кроків, які забезпечать всеосяжний, справедливий і міцний мир для України та безпеку для всього світу», – акцентується в тристоронній заяві.

Міністри підкреслили важливість тристороннього формату діалогу та співпраці Румунія-Молдова-Україна для зближення трьох країн і підтвердили тверде бажання продовжувати координацію в цьому форматі.

Вони домовилися організувати, за першої можливості в найближчий період, новий раунд тристоронніх переговорів між міністрами закордонних справ за участю міністрів, відповідальних за енергетику та інфраструктуру.