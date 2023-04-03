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Понад 100 людей уже сплатили добровільні страхові внески для майбутньої пенсії – ПФУ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Понад 100 людей уже сплатили добровільні страхові внески для майбутньої пенсії – ПФУ
Понад 100 людей уже сплатили добровільні страхові внески для майбутньої пенсії – ПФУ
фото ілюстративне

Другий добровільний внесок – це благодійні відрахування на користь вже існуючих пенсіонерів

Добровільні страхові внески, які дозволяють збільшити пенсійні виплати, вже зробили 103 людини, з яких 14 здійснили платежі на користь інших осіб. 

Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду Євгеній Капінус.

«Уже 103 людини здійснили добровільні внески у солідарну пенсійну систему, з них 89 зробили це за себе, a 14 – на користь інших осіб. Загалом надійшло вже 369 тис. грн добровільних внесків, з них 35 платежів було здійснено у розмірі мінімального страхового внеску 1 474 грн», – сказав Капінус.

За його словами, найбільший одноразовий платіж склав 105 тис. грн, що дозволяє непрацюючій особі, яка здійснила оплату, набути додаткових 5 місяців страхового стажу та мати заробітну плату для обчислення пенсії в максимальному розмірі 100 500 грн.

Очільник ПФУ нагадав, що існує два види добровільних страхових внесків. Перший – це збільшення власного страхового стажу через добровільне відрахування суми єдиного соціального внеску на додачу до тієї, яку сплачує роботодавець. У подальшому ці платежі будуть використані для збільшення розміру заробітної плати, з якої здійснюватиметься обрахунок пенсії.

Другий добровільний внесок – це благодійні відрахування на користь вже існуючих пенсіонерів.

«На жаль, поки що ці так звані меценатські пенсії не настільки поширені, як перший інструмент. На сьогодні зазначеною послугою скористалися всього 9 людей. Загалом надійшло 4 600 грн, з них 7 платежів персоналізованих і 2 деперсоналізованих платежі.
Сподіваємося, що в подальшому все більше людей буде заохочуватися до того, щоб допомагати пенсіонерам», –  сказав Капінус.

Він пояснив, що механізм благодійних внесків розрахований, в першу чергу, на участь у ньому приватних організацій та міжнародних фондів, які матимуть бажання підтримати українських пенсіонерів у складних життєвих обставинах.

У разі персоналізованого перерахування коштів 70% із них будуть зараховані безпосередньо тому пенсіонеру, на адресу якого був здійснений платіж. 30% перерахованих коштів направляються на фінансування загальних виплат по системі.

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Теги: пенсія фінанси Україна

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