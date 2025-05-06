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Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
Через відмову Мерца Німеччина не отримає нового канцлера 6 травня
фото: AP

Уперше в історії в Німеччині парламентарі не змогли обрати призначеного канцлера в першому турі голосування

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц відмовився від проведення другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Мерц ухвалив рішення після того, як Бундестаг провалив голосування за його кандидатуру.

«У вівторок подальше голосування проводитися не буде. Якщо парламентські групи погодяться, другий тур голосування може відбутися в середу», – йдеться в повідомленні.

Через відмову Мерца Німеччина не отримає нового канцлера 6 травня. При цьому, за інформацією джерел у парламентській фракції блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу, усі заплановані на 7 травня візити Мерца тепер під питанням.

Олаф Шольц виконуватиме обов’язки канцлера Німеччини до обрання наступника.

Нагадаємо, у Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. 5 травня було утворено п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Перед підписанням угоди Мерц заявив, що коаліція прагне рухати Німеччину вперед «завдяки реформам та інвестиціям». За його словами, Європа очікує, що Німеччина знову внесе вагомий внесок у спільну справу.

Перше випробування для нового альянсу було заплановано сьогодні, 6 травня, – обрання лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца десятим федеральним канцлером. Однак здійснити цього не вдалося, оскільки Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.

За Мерца віддали свої голоси 310 депутатів, з 316 необхідних. Проти були 307, ще троє утрималися.

Сесію було зупинено, щоб визначити подальші кроки. Після невдалої спроби має відбутися нове голосування.

На парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

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Теги: Німеччина Фрідріх Мерц

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