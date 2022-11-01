Україна отримає від Швеції більш сучасне озброєння

Україна вимагає більш досконалих систем протиповітряної оборони

Швеція планує надати Україні більш сучасну зброю як ілюстрацію своєї нової оборонної політики. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю Dagens Nyheter.

«Парламент Швеції загалом, схвалив дедалі більше поставок зброї в Україну. Поки що це була переважно протитанкова та роботизована зброя. У четвер уряд отримав секретний документ від органів оборони про те, яким важким озброєнням може розпоряджатися Швеція. Моя перша двостороння зустріч була з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Наприклад, Україна вимагає більш досконалих систем ППО», – сказав Йонсон.

Він припустив, що Стокгольм може надати Україні систему ППО «RBS 70», яка більше не використовується в Збройних силах Швеції. Йонсон додав, що оскільки Росія посилює свою війну, важливо надати Україні вдосконалені системи озброєння, а також важку зброю.

За словами міністра, у списку, який надала Україна, також є шведська самохідна гармата на колесах Archer від Bofors. Він додав, що про список зброї, яку Швеція зможе передати Києву, а також можливості навчання та внески до різних фондів міністерство зможе повідомити після того, як ознайомиться з документами, наданими Збройними силами країни.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з Полом Йонсоном нові шляхи для посилення обороноздатності України.

Раніше Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами.

До слова, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.