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Вже не друга армія світу: Зеленський розповів, як російські війська деградують в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вже не друга армія світу: Зеленський розповів, як російські війська деградують в Україні
В Росії погана ефективність ракетних влучань
фото із соцмереж

Україна й надалі буде посилювати протиповітряну оборону

Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський запевнив про посилення протиповітряної оборони в Україні та заявив, що «друга армія світу навіть вже не 22-га за своєю ефективністю». Про це повідомляє «Главком».

Президент України під час свого традиційного вечірнього звернення запевнив, що й надалі країна буде посилювати протиповітряну оборону. Тепер на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет. Ще гірші показники у Росії по дронах, зокрема й по тих, які поставили їм спільники з Ірану.

«І це бачить світ. Бачить, що колишня «друга армія світу» вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

До слова, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

Путін на зустрічі з Шойгу заявив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих.

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб. Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

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Теги: армія росія Володимир Зеленський війна

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