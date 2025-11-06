Україна передала Угорщині законопроєкт про мову освіти та очікує відповіді

Проєкт закону про мову освіти від України на розгляді Угорщини

Законопроєкт врахововує вимоги Будапешта щодо мовного питання

Віцепрем’єр Тарас Качка повідомив, що Україна передала Угорщині законопроєкт про мову освіти та очікує найближчим часом отримати фідбек. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Тарас Качка у четвер розповів, що Україна передала Угорщині законопроєкт щодо освіти, у якому частково враховані вимоги Будапешта щодо мовного питання. За його словами, документ враховує п’ять із 11 висунутих угорським урядом вимог, хоча Качка не уточнив, які саме.

«Якщо їх влаштує, то будемо навіть подавати його в Раду. Очікуємо фідбеку найближчими днями», – зазначив віцепрем’єр.

Він додав, що у двох третинах із близько 100 угорських шкіл в Україні мовою викладання є угорська з кількома предметами українською, а в решті – українська з ключовими предметами угорською.

«На сьогодні, де-факто, ми повністю покриваємо запит угорської громади на освіту, яка задовольняє їх інтереси. Те, що просить угорський уряд, стосується точкових речей», – підкреслив Качка.

Нагадаємо, що Уряд України подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зміни в переліку мов, що захищаються відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Згідно з документом, російська та молдавська мови будуть виключені з цього списку, а єврейську мову планують замінити на іврит. Окрім того, до переліку додадуть чеську мову.

Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, що заява президента РФ Володимира Путіна щодо офіційного статусу російської мови в Україні зроблена для ускладнення мирного процесу.