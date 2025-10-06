Головна Країна Політика
Президент нагородив орденами посадовців оборонних відомств Норвегії та Нідерландів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент нагородив орденами посадовців оборонних відомств Норвегії та Нідерландів
фото: krm.gov.ua (ілюстративне)

Зеленський підписав указ №751/2025

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня командувача Збройних сил Королівства Норвегія Крістофферсена Ейріка та національного директора з озброєння Міністерства оборони Королівства Нідерланди Хартмана Яна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №751/2025.

«За вагомий особистий внесок у розвиток військово-технічного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Крістофферсена – командувача Збройних сил Королівства Норвегія, генерала армії; Хартмана Яна Віллема – національного директора з озброєння Міністерства оборони Королівства Нідерланди, віцеадмірала», – йдеться в указі.

Раніше глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня. Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Зеленський подякував йому та американському президенту Дональду Трампу за увагу до України, а також зусилля для наближення миру.

Також президент України Володимир Зеленський підписав указ №439/2025 про нагородження президента Республіки Польща Анджея Дуди Орденом Свободи. 

Теги: Норвегія Нідерланди Володимир Зеленський державні нагороди

