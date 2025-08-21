Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна

Президент: «РФ може заявляти все що завгодно»

Заява президента РФ Володимира Путіна щодо офіційного статусу російської мови в Україні зроблена для ускладнення мирного процесу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Лідер української держави наголосив, що в Україні є лише одна державна мова – українська. «РФ може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони суто для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес», – уточнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 серпня відбулась зустріч між президентом США Дональдом Трампом та Росії Володимиром Путіним. Вона тривала декілька годин.

Під час спільної зустрічі вони обговорили війну в Україні, обмін територіями, спільний бізнес. Трамп підкреслив, що між ним і Путіним було досягнуто згоди з багатьох питань, зокрема, щодо мирної угоди, гарантій безпеки та обміну територіями – тут «було досягнуто значного прогресу».

Згодом стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув вимогу до України щодо статусу російської мови та церкви.

Зокрема, Путін вимагає надати російській мові статус «офіційної» та гарантувати «безпеку для російських православних церков». Він також запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну в обмін на решту Донеччини, яку зараз контролюють українські військові.