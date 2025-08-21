Головна Новини
search button user button menu button

Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
В Україні єдина державна мова – українська
фото: Новини здорової людини

Президент: «РФ може заявляти все що завгодно»

Заява президента РФ Володимира Путіна щодо офіційного статусу російської мови в Україні зроблена для ускладнення мирного процесу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком»

Лідер української держави наголосив, що в Україні є лише одна державна мова – українська.  «РФ може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони суто для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес», – уточнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 серпня відбулась зустріч між президентом США Дональдом Трампом та Росії Володимиром Путіним. Вона тривала декілька годин. 

Під час спільної зустрічі вони обговорили війну в Україні, обмін територіями, спільний бізнес. Трамп підкреслив, що між ним і Путіним було досягнуто згоди з багатьох питань, зокрема, щодо мирної угоди, гарантій безпеки та обміну територіями – тут «було досягнуто значного прогресу».

Згодом стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув вимогу до України щодо статусу російської мови та церкви.

Зокрема, Путін вимагає надати російській мові статус «офіційної» та гарантувати «безпеку для російських православних церков». Він також запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну в обмін на решту Донеччини, яку зараз контролюють українські військові.

Читайте також:

Теги: росія Володимир Зеленський президент Офіс президента путін мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України в Туреччині Наріман Джелял і президент Туреччині Реджеп Тайїп Ердоган. Стамбул. 8 липня 2025 року
Який Ердоган без камер? Яке завдання дав Зеленський? Інтерв'ю із послом України в Туреччині Наріманом Джелялом
3 серпня, 21:45
Трамп про ультиматум РФ: Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів
Президент збільшив штат СБУ, Трамп озвучив новий дедлайн РФ. Головне за 28 липня
28 липня, 21:05
Трамп прокоментував як його дружина ставиться до Путіна
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
30 липня, 10:39
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23065 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 липня, 07:16
WhatsApp назвав причину, через яку РФ обмежує доступ до месенджера
WhatsApp відповів на спроби РФ блокувати месенджер
14 серпня, 09:57
Білий дім назвав місце зустрічі Трампа і Путіна
Білий дім назвав місце зустрічі Трампа і Путіна
12 серпня, 21:14
Українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка
На Курщині отримав важкі поранення важливий російський генерал
17 серпня, 15:52
Сильна пожежа у Дарницькому районі, спричинена атакою окупантів у червні 2025 року
Лавров дав зрозуміти, чому Росія не погоджується на припинення вогню
Вчора, 22:37
Користувачі відреагували на камін Трампа
Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича
19 серпня, 16:28

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
11K
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
8350
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5703
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
5554
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес

Новини

Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua