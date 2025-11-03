Виробництво БпЛА. Зеленський анонсував візит команди США до України

У 2025 році Україна відкриває два представництва з продажу зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня американська команда відвідає Україну щодо угоди про виробництво дронів. Про це він сказав на брифінгу, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Команда Сполучених Штатів Америки щодо Drone-deal на наступному тижні буде в Україні», – сказав Зеленський. Зокрема, за словами глави держави, у 2025 році Україна відкриває два представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та, яка виробляється в рамках ко-продакшена.

«Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн і експорт, про який ми говорили, тією зброєю, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. Перші дві столиці (це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко-продакшені, а також на рівні держав) – це наші представництва там будуть – це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році», – зазначив президент, додавши, що питаннями контрактів з країнами ЄС опікуватиметься радник президента України Олександр Камишін.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї.

Також Володимир Зеленський під час третього відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій розповів про потужності військово-промислового комплексу країни та окреслив ключові завдання для уряду та виробників. За словами президента, від початку повномасштабної війни оборонно-промисловий потенціал України збільшено у десятки разів.

До слова, Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву Російської Федерації. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».