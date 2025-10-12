Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд пропонує змінити список захищених мов в Україні: які можуть додати та виключити

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Уряд пропонує змінити список захищених мов в Україні: які можуть додати та виключити
Уряд України подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зміни в переліку мов, що захищаються відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов
фото з відкритих джерел

Російська та молдавська мови будуть виключені з цього списку

Уряд України подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зміни в переліку мов, що захищаються відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Згідно з документом, російська та молдавська мови будуть виключені з цього списку, а єврейську мову планують замінити на іврит. Окрім того, до переліку додадуть чеську мову.

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов» спрямований на оновлення списку мов, які підлягають захисту та підтримці згідно з хартією.

В оновленому списку пропонується зберегти білоруську, болгарську, гагаузьку, кримськотатарську, новогрецьку, німецьку, польську, румунську, словацьку, угорську, чеську та іврит.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, що заява президента РФ Володимира Путіна щодо офіційного статусу російської мови в Україні зроблена для ускладнення мирного процесу. 

Лідер української держави наголосив, що в Україні є лише одна державна мова – українська.  «РФ може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони суто для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес», – уточнив Володимир Зеленський.

До слова, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що заборона на виконання пісень російською мовою потрібна на законодавчому рівні. 

Теги: законопроєкт Кабмін мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд повторно виставив на приватизацію «Сумихімпром»
Уряд повторно виставив на приватизацію «Сумихімпром»
10 жовтня, 22:37
Сибіга: Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато хто чекав на нього роками
З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії
8 жовтня, 22:52
З березня 2022 року Сергій Лещенко також працює позаштатним радником голови Офісу президента
Кабмін оновив склад наглядової ради «Укрзалізниці», Лещенка знову залишили при посаді
3 жовтня, 23:11
Ірина Білик розпочала кар'єру ще до того, як Україна оголосила Незалежність
«Це була свідома позиція». Продюсер Ірини Білик пояснив, чому вона почала співати російською
1 жовтня, 16:50
Олег Винник та його головна шанувальниця Валерія Барон
Олег Винник повернувся до російськомовних пісень. Головна «вовчиця» підтримала співака (відео)
25 вересня, 11:14
Законопроєкт передбачає поетапне набуття чинності
Англійська для держслужбовців. Уряд пропонує нові правила: законопроєкт
25 вересня, 10:43
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
22 вересня, 15:47
Законопроєкт №14000 вже зареєстровано у Верховній Раді
Мінімальна зарплата зросте: головні цифри бюджету-2026
16 вересня, 12:51
Олена Івановська: Ми не говоримо про блокування, бо це не наш шлях
Нова мовна уповноважена оголосила наступ на платформи, які підсовують російський контент
16 вересня, 09:59

Політика

Уряд пропонує змінити список захищених мов в Україні: які можуть додати та виключити
Уряд пропонує змінити список захищених мов в Україні: які можуть додати та виключити
Зеленський обговорив із Трампом передачу ракет Tomahawk – Axios
Зеленський обговорив із Трампом передачу ракет Tomahawk – Axios
Україна запровадила чергові санкції проти РФ
Україна запровадила чергові санкції проти РФ
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
50 тис. грн для військових, звільнених з полону: Зеленський підписав закон
50 тис. грн для військових, звільнених з полону: Зеленський підписав закон

Новини

Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua