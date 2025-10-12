Уряд пропонує змінити список захищених мов в Україні: які можуть додати та виключити

Уряд України подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зміни в переліку мов, що захищаються відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов

Російська та молдавська мови будуть виключені з цього списку

Уряд України подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зміни в переліку мов, що захищаються відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Згідно з документом, російська та молдавська мови будуть виключені з цього списку, а єврейську мову планують замінити на іврит. Окрім того, до переліку додадуть чеську мову.

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов» спрямований на оновлення списку мов, які підлягають захисту та підтримці згідно з хартією.

В оновленому списку пропонується зберегти білоруську, болгарську, гагаузьку, кримськотатарську, новогрецьку, німецьку, польську, румунську, словацьку, угорську, чеську та іврит.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, що заява президента РФ Володимира Путіна щодо офіційного статусу російської мови в Україні зроблена для ускладнення мирного процесу.

Лідер української держави наголосив, що в Україні є лише одна державна мова – українська. «РФ може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони суто для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес», – уточнив Володимир Зеленський.

До слова, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що заборона на виконання пісень російською мовою потрібна на законодавчому рівні.