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Україна використала німецьку зброю під час операції на Курщині? Реакція Берліна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україна використала німецьку зброю під час операції на Курщині? Реакція Берліна
Крістіан Лінднер: «Німецька зброя буде використана в інтересах української оборонної кампанії»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На одному з відео з Курської області нібито був помічений німецький танк із символікою української армії

ЗМІ поширили повідомлення про те, що ЗСУ використовують німецьку зброю в ході операції у Курській області. У відповідь на це міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю srf.ch заявив, що вся німецька зброя передавалась під відповідальність України.

«Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону», – наголосив Лінднер.

Німецький міністр пояснив, що зброю буде використано в інтересах української оборонної кампанії.

Раніше видання Bild повідомляло, що на одному з відео з Курської області був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії. Припускається, що в ході операції Україна використовує декілька таких машин. Також у мережі публікувалися відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.

Нагадаємо, що, за інформацією Bild, уряд Німеччини припиняє виділення нових коштів на допомогу Україні. За даними видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр фінансів Крістіан Лінднер заморозили усі нові заявки на фінансування. Зазначається, що поточні контракти будуть виконані, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не будуть схвалені через те, що у нинішньому бюджетному плануванні не закладено грошей, які можна було б передати Києву.

На цю новину вже відреагувало українське МЗС. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що повідомлення про буцімто припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними.

Згодом німецький мінфін пояснив: двостороння допомога з боку Берліна в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми. Ідеться, зокрема, про рішення країн G7 виділити Україні кредити на 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.

Раніше повідомлялося, що Німеччина могла б заощадити від 30 до 50 млрд євро за рахунок припинення фінансування України, посилення міграційної політики та зміни енергетичної політики.

Теги: Німеччина зброя фронт Курщина

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