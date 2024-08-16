Курщина: британська розвідка розкрила, як Росія намагається захистити регіон

Російські оборонні лінії та прикордонні війська були «не готові» до наступу ЗСУ

Росіяни почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись запобігти просуванню українських військ

Росія почала стягувати сили для спроби запобігти просуванню українських підрозділів углиб російської території. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Міноборони Британії підтверджує, що українські війська проникли в прикордонний регіон Росії на глибину від 10 до 25 км на фронті приблизно 40 км.

Аналітики також кажуть, що російські оборонні лінії та прикордонні війська були «не готові» до наступу ЗСУ, який почався минулого тижня.

«Після початкового безладу і дезорганізації російські війська розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що росіяни почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись запобігти просуванню українських військ.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.