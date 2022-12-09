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Україна ініціює міжнародну місію для моніторингу умов полонених українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна ініціює міжнародну місію для моніторингу умов полонених українців
фото ілюстративне

Влада звернулася до омбудсменів світу приєднатися до міжнародної місії для моніторингу умов перебування українців в полоні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував міжнародні організації, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста, за слабкий вплив у питанні військовополонених українців. Про це він сказав під час конференції «UA: Права людини за темних часів».

Єрмак заявив, що Україна ініціює створення міжнародної місії для моніторингу умов і стану українських громадян, які перебувають у російському полоні. Він зазначив, що Україна не просто стурбована, а абсолютно незадоволена міжнародними організаціями, зокрема Червоних Хрест, який має відповідні мандати на відвідування полонених.

«Ми дійсно мали всю інформацію та дійсно впливали на те, у яких умовах та що відбувається у місцях, де перебувають наші полонені, незаконно депортовані українські діти. Але це все відбувається сьогодні, на жаль, без серйозної участі та впливу міжнародних організацій. У першу чергу, Міжнародний комітет Червоного Хреста», – сказав Єрмак.

Політик зазначив, що українська влада звернулася до омбудсменів світу та міжнародних організацій приєднатися до міжнародної місії для моніторингу умов перебування українських громадян у російському полоні. Під час виступу, він заявив: організації, які не довели, що вони змінилися і готові відповідати на виклики сьогодення, швидко ухвалювати рішення, не бояться і не мислять застарілими установками, просто перестануть існувати. Натомість з'являться нові і Україна вже довела, що організація такого швидкого реагування на виклики має бути зі штаб-квартирою у Києві.

«Світ потребує такої служби 911. Коли кожна країна, яка опинилася у ситуації, як Україна (блекаути і т.д.), має отримати не тільки заяви, довгі консультації, а дуже швидку конкретну та ефективну допомогу. Ми готові разом з партнерами формувати місії, які будуть приїжджати та контролювати сьогодні і умови, в яких перебувають полонені, розв'язувати питання дуже швидко», – додав Єрмак.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та заявив, що не бачить рішучості у питанні українських полонених. 

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні та всьому світі дотримується позиції нейтральності щодо сторін конфліктів. Відтак слово «війна» працівники організації не вживають. Українці часто трактують це як нерішучість, однак насправді все пояснюється міжнародною правовою термінологією. 

У середині жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до колонії в окупованій Оленівці та відвідати українських військовополонених. 

Також повідомлялося, що російське товариство Червоного Хреста оголосило збір грошей для сімей окупантів.

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Теги: полон Україна окупанти росія війна

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