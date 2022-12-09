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Не бачимо рішучості та конкретних дій: Зеленський звернувся до Червоного Хреста

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Не бачимо рішучості та конкретних дій: Зеленський звернувся до Червоного Хреста
Офіс президента

Глава держави: «Ми повинні повертати всіх, це наш обов’язок»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Міжнародному комітету Червоного Хреста та заявив, що не бачить рішучості у питанні українських полонених. Про це він сказав під час виступу на конференції «UA: Права людини за темних часів».

«Ми повинні повертати всіх, це наш обов'язок. І у час, коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій у відповідних процесах від таких організацій як Міжнародний комітет Червоного хреста, ми маємо шукати і знаходити нові формати, нових людей в нових реаліях», – сказав Зеленський.

Крім того, глава держави зазначив, що система співпраці та взаємодій омбудсменів може покращити ситуацію. Так, наприклад, український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вже приєднався до команди, яка працює над повернення українських полонених.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні та всьому світі дотримується позиції нейтральності щодо сторін конфліктів. Відтак слово «війна» працівники організації не вживають. Українці часто трактують це як нерішучість, однак насправді все пояснюється міжнародною правовою термінологією. 

У середині жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до колонії в окупованій Оленівці та відвідати українських військовополонених. 

Також повідомлялося, що російське товариство Червоного Хреста оголосило збір грошей для сімей окупантів.

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Теги: Володимир Зеленський обмін полоненими червоний хрест війна росія окупанти Україна

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