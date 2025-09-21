Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах у Молдові: прогноз експерта

Михайло Багас: Дехто, мабуть, припинив себе ідентифікувати як українець

Кількість українців у Молдові стрімко скоротилася – з раніше озвучених 300 тисяч до приблизно 100 тисяч осіб. Як пояснює глава Асоціації українців Молдови Împreună («Разом») громадський активіст Михайло Багас в інтерв'ю «Главкому», йдеться не лише про міграцію, а й про зміну самоідентифікації.

«Можливо, хтось вважає, що зараз краще сказати, що він молдаванин. А хтось – що краще сказати, що він вважає себе росіянином. Звісно, це пов’язано з війною. На жаль, українська діаспора в Молдові – це не українська діаспора десь у Канаді чи в США.

І українська діаспора в Молдові завжди була дуже проросійськи налаштована. А сама Україна ніколи не мала великого бажання і прагнення працювати з діаспорою навіть у кращі роки. Ми завжди були тут залишені самі по собі», – роз'янив Багас.

Щодо участі українців у майбутніх виборах у Молдові, Багас вважає, що вони не будуть політично виокремленою групою. Їхнє голосування, ймовірно, буде відображати загальні тенденції молдовського електорату.

«Ми ще не бачили регіональних розрізів, але знаємо, що зона відносно компактного проживання українців у Молдові – це північні регіони. І, на жаль, ці регіони завжди були проросійськи налаштовані. Вони це мотивували різними моментами – в тому числі, й економічними, бо там величезна кількість фермерських господарств, які працювали з російськими регіонами.

Плюс на настрої там вплинули закриття українських шкіл, відсутність підтримки з боку України, відсутність українського інформаційного поля. Велика частина народу там використовують супутник, щоб дивитися російські телеканали. Але взагалі в Молдові немає території, де українці проживали б на 100% компактно. І ти не можеш чітко з’ясувати, як голосували саме вони», – каже він.

Також за словами Багаса, керівники Придністров'я на останніх виборах дуже активно закликають до відкриття дільниць на їхній території. Але центральна влада на це не погоджується, дільниці відкриваються лише уздовж лінії розмежування.

«Цього року їх відкрили 12, минулого – здається, трохи менше. І то постійно надходили повідомлення про мінування мостів, відповідно, ці громадяни голосувати не могли», – пояснює глава Асоціації українців Молдови.