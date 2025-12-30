Головна Світ Політика
У Тегерані спалахнули наймасовіші за три роки протести: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Тегерані спалахнули наймасовіші за три роки протести: причина
Акції протесту почалися в Тегерані, зокрема на вулиці Сааді та в районі Шуш біля головного Гранд-базару
фото: АР

Мітинги також охопили великі міста – Ісфахан, Шираз і Мешхед

В Ірані розпочалися наймасовіші вуличні протести за останні три роки. Приводом для соціального вибуху стало падіння національної валюти до історичного мінімуму – понад 1,4 млн ріалів за 1 долар США та відставка голови Центрального банку Ірану Мохаммеда Рези Фарзіна. Про це пише АР, передає «Главком».

Акції протесту почалися в Тегерані, зокрема на вулиці Сааді та в районі Шуш біля головного Гранд-базару, де традиційно концентрується економічна активність. Саме торговці, які закривали магазини на знак протесту, стали головними учасниками демонстрацій.

«Ми більше не можемо виживати з такими цінами. Магазини закриваються, люди в розпачі», – розповів один зі свідків.

Мітинги також охопили інші великі міста – Ісфахан, Шираз і Мешхед. У кількох районах столиці поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

У неділю ріал впав до рекордного рівня 1,42 млн за долар, а в понеділок трохи зміцнився – до 1,38 млн. Для порівняння, у 2022 році, коли Фарзін очолив Центробанк, курс становив 430 тис. ріалів за долар.

Нагадаємо, у Тирані протестувальники вийшли на вулиці, кидаючи пляшки з запальною сумішшю в урядову будівлю, де розташований офіс прем'єр-міністра Еді Рами. Вони вимагали відставки уряду після того, як прокурори висунули звинувачення у ймовірній корупції проти віцепрем'єр-міністра Белінди Баллуки. 

Теги: Іран протест валюта

