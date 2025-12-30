Гарантії безпеки від США. Зеленський озвучив позицію Києва

Президент підтвердив, що обговорював із президентом Дональдом Трампом варіанти двосторонньої угоди між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність юридично закріплених гарантій безпеки з боку США. За його словами, Україна зацікавлена у довгострокових гарантіях безпеки зі США, які мали б юридичну силу та були б закріплені рішенням Конгресу. Про це президент сказав в інтерв'ю для Fox News, пише «Главком».

Зеленський наголосив на потребі в двосторонній угоді, яка б формалізувала американську безпекову підтримку. Модель документа, за його словами, може бути подібною до системи колективної оборони НАТО, однак не передбачає повноправного членства України в Альянсі.

«Ми поважаємо президента Трампа. І його рішення є впливовим. Але, звичайно, нам потрібен Конгрес для цього. Можливо, Сенат чи Конгрес. Це двосторонній американський документ про гарантії безпеки Україні. І це ж дзеркало НАТО, і подібне до НАТО, але не НАТО», – сказав президент.



Раніше Зеленський заявив, що Україна матиме сильні гарантії безпеки від США.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США.

За повідомленням CNN, безпекові гарантії для України є однією з ключових вимог Києва, і обговорення цього питання тривало кілька останніх тижнів. На початку грудня у Берліні офіційні особи з Європи, України та Сполучених Штатів узгодили рамковий документ, як заявлялося, подібний за своєю суттю до статті 5 про колективну оборону НАТО.

За словами американських чиновників, ці протоколи безпеки мають запобігти новій російській агресії, створити механізм врегулювання конфліктів та стати основою для укладення власне мирної угоди. Ці гарантії також мають чітко визначити наслідки для Росії у разі порушення нею мирної угоди.