Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гарантії безпеки від США. Зеленський озвучив позицію Києва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Гарантії безпеки від США. Зеленський озвучив позицію Києва
Зеленський наголосив на юридичних зобов'язаннях щодо гарантій безпеки від США
скриншот з прямої трансляції

Президент підтвердив, що обговорював із президентом Дональдом Трампом варіанти двосторонньої угоди між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність юридично закріплених гарантій безпеки з боку США. За його словами, Україна зацікавлена у довгострокових гарантіях безпеки зі США, які мали б юридичну силу та були б закріплені рішенням Конгресу. Про це президент сказав в інтерв'ю для Fox News, пише «Главком».

Зеленський наголосив на потребі в двосторонній угоді, яка б формалізувала американську безпекову підтримку. Модель документа, за його словами, може бути подібною до системи колективної оборони НАТО, однак не передбачає повноправного членства України в Альянсі.

«Ми поважаємо президента Трампа. І його рішення є впливовим. Але, звичайно, нам потрібен Конгрес для цього. Можливо, Сенат чи Конгрес. Це двосторонній американський документ про гарантії безпеки Україні. І це ж дзеркало НАТО, і подібне до НАТО, але не НАТО», – сказав президент.
 
Президент підтвердив, що обговорював із президентом Дональдом Трампом варіанти двосторонньої угоди між Україною та США.

Раніше Зеленський заявив, що Україна матиме сильні гарантії безпеки від США.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США. 

За повідомленням CNN, безпекові гарантії для України є однією з ключових вимог Києва, і обговорення цього питання тривало кілька останніх тижнів. На початку грудня у Берліні офіційні особи з Європи, України та Сполучених Штатів узгодили рамковий документ, як заявлялося, подібний за своєю суттю до статті 5 про колективну оборону НАТО.

За словами американських чиновників, ці протоколи безпеки мають запобігти новій російській агресії, створити механізм врегулювання конфліктів та стати основою для укладення власне мирної угоди. Ці гарантії також мають чітко визначити наслідки для Росії у разі порушення нею мирної угоди.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Москві пройшли переговори щодо закінчення війни в Україні
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
3 грудня, 05:50
Після переговорів у Брюсселі секретар РНБО і начальник Генштабу готуватимуть зустріч з американськими посадовцями
Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США
3 грудня, 12:22
Загибель нацгвардійця у Дарницькому районі Києва, заяви президента Зеленського. Головне за 11 грудня
Загибель нацгвардійця у Дарницькому районі Києва, заяви президента Зеленського. Головне за 11 грудня
11 грудня, 21:12
Зеленський єдиний, хто не хоче приймати новий план Вашингтону
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні приймати новий план мирної угоди
12 грудня, 13:22
Зеленський поспілкувався із захисниками, які зачищають місто від російських окупантів
Зеленський та Сирський приїхали в передовий командний пункт у Куп’янську
12 грудня, 17:01
Зеленський показав світу, що російські війська не контролюють Куп’янськ
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
16 грудня, 15:47
Володимир Зеленський подякував українським воїнам та всім рідним українських Героїв
Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України
7 грудня, 13:39
Зеленський та Монтенегру вшановують памʼять полеглих українських воїнів, 20 грудня 2025 р.
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
20 грудня, 13:15
Глава держави проводить діалог із лідерами щодо часткового фінансування української армії
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Президент пояснив, де братимуть гроші на військо
20 грудня, 19:53

Політика

Китай розпочав масштабні бойові стрільби навколо Тайваню
Китай розпочав масштабні бойові стрільби навколо Тайваню
Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN
Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN
Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги
Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги
Гарантії безпеки від США. Зеленський озвучив позицію Києва
Гарантії безпеки від США. Зеленський озвучив позицію Києва
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters
Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua