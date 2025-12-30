Трамп закликав ХАМАС до роззброєння та натякнув на підтримку Ізраїлю

Трамп сподівається на якнайшвидший перехід до другої фази мирного плану

Президент США Дональд Трамп провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Головними темами переговорів стали реалізація мирного плану щодо Гази, питання роззброєння ХАМАС, а також занепокоєння Ізраїлю з приводу Ірану. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Перед зустріччю Трамп заявив, що підтримує роззброєння ХАМАС і не виключає підтримки чергового удару Ізраїлю по Ірану, якщо Тегеран продовжить розвиток балістичних ракет і ядерної програми. Він також зазначив, що сподівається на якнайшвидший перехід до другої фази мирного плану, але лише після виконання першочергових умов.

Трамп наполягає на продовженні плану, який передбачає:

Повне роззброєння ХАМАС.

Виведення ізраїльських військ.

Формування перехідної палестинської адміністрації.

Розгортання міжнародних сил безпеки.

Ізраїль наполягає, що наступний етап стане можливим лише після повернення останків ізраїльського заручника Рана Гвілі, і лише тоді може бути відкритий пропускний пункт у Рафасі.

Нагадаємо, ізраїльське керівництво занепокоєне швидким відновленням військового потенціалу Ірану після нещодавніх атак і готує пропозиції для нової адміністрації США щодо спільних дій.

До слова, Ізраїль застерігає, що Іран може вдатися до дій, замаскованих під навчання, та закликає США і власні війська до узгоджених оборонних заходів.