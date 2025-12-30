Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп закликав ХАМАС до роззброєння та натякнув на підтримку Ізраїлю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп закликав ХАМАС до роззброєння та натякнув на підтримку Ізраїлю
Трамп провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу
фото: Reuters

Трамп сподівається на якнайшвидший перехід до другої фази мирного плану

Президент США Дональд Трамп провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Головними темами переговорів стали реалізація мирного плану щодо Гази, питання роззброєння ХАМАС, а також занепокоєння Ізраїлю з приводу Ірану. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Перед зустріччю Трамп заявив, що підтримує роззброєння ХАМАС і не виключає підтримки чергового удару Ізраїлю по Ірану, якщо Тегеран продовжить розвиток балістичних ракет і ядерної програми. Він також зазначив, що сподівається на якнайшвидший перехід до другої фази мирного плану, але лише після виконання першочергових умов.

Трамп наполягає на продовженні плану, який передбачає:

  • Повне роззброєння ХАМАС.
  • Виведення ізраїльських військ.
  • Формування перехідної палестинської адміністрації.
  • Розгортання міжнародних сил безпеки.

Ізраїль наполягає, що наступний етап стане можливим лише після повернення останків ізраїльського заручника Рана Гвілі, і лише тоді може бути відкритий пропускний пункт у Рафасі.

Нагадаємо, ізраїльське керівництво занепокоєне швидким відновленням військового потенціалу Ірану після нещодавніх атак і готує пропозиції для нової адміністрації США щодо спільних дій. 

До слова, Ізраїль застерігає, що Іран може вдатися до дій, замаскованих під навчання, та закликає США і власні війська до узгоджених оборонних заходів.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Дональд Трамп ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

29 грудня Трамп провів розмову з Путіним
Розмова Путіна та Трампа, підозри п’ятьом нардепам. Головне за 29 грудня
Вчора, 21:30
Деталей розмови з Путіним Трамп не повідомив
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
28 грудня, 19:16
Корнійчук залишив захід МЗС Ізраїлю після появи посла РФ
Посол України в Ізраїлі покинув захід через участь російського дипломата
25 грудня, 09:36
Білий дім продовжує захищати Трампа, зазначаючи, що його «розумова гострота не має собі рівних», хоча спостерігачі помічають зменшення кількості його публічних виступів і скорочення робочого дня
Сонливість та незрозумілі заяви Трампа: The Guardian аналізує поведінку президента у 2025 році
25 грудня, 00:58
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
11 грудня, 10:02
Чому мирні угоди Трампа не працюють: пояснення The Guardian
Чому мирні угоди Трампа не працюють: пояснення The Guardian
10 грудня, 00:11
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна до кінця 2025 року? Відповідь Кремля
9 грудня, 01:32
Символічна ціна на горілку Trump здивувала америкаців
Син Дональда Трампа анонсував повернення горілки Trump
1 грудня, 18:11
Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду
WSJ: Трамп попередив Мадуро про можливі силові заходи, якщо він не покине посаду
30 листопада, 04:20

Політика

Трамп закликав ХАМАС до роззброєння та натякнув на підтримку Ізраїлю
Трамп закликав ХАМАС до роззброєння та натякнув на підтримку Ізраїлю
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп
«Вибори – лише перший крок». Лавров висунув перелік вимог до України
«Вибори – лише перший крок». Лавров висунув перелік вимог до України
Російський план «Б». Лавров озвучив, що чекає на Україну без участі Трампа у переговорах
Російський план «Б». Лавров озвучив, що чекає на Україну без участі Трампа у переговорах
Розмова Путіна та Трампа, підозри п’ятьом нардепам. Головне за 29 грудня
Розмова Путіна та Трампа, підозри п’ятьом нардепам. Головне за 29 грудня
Трамп вперше прокоментував заяви про атаку на резиденцію Путіна
Трамп вперше прокоментував заяви про атаку на резиденцію Путіна

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua