Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців оцінив настрої в Придністров’ї

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Окуповане Придністров’я є російським анклавом на території Молдови. Проте його мешканці активно користуються благами, які надає молдовський паспорт
фото: AFP via Getty Images

Михайло Багас: Придністровці дуже добре голосують за проєвропейські партії – такі настрої приблизно у 20%

Далеко не усі жителі Придністров’я є проросійськими. Вони активно отримують румунське і болгарське громадянство – тобто країн Євросоюзу. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів глава Асоціації українців Молдови Împreună («Разом») громадський активіст Михайло Багас. Він оцінив настрої придністровців напередодні парламентських виборів, котрі відбудуться 28 вересня.

«Придністровці дуже добре голосують за проєвропейські партії – такі настрої приблизно у 20%», – сказав Михайло Багас.

За словами Багаса, керівники Придністров'я на останніх виборах дуже активно закликають до відкриття дільниць на їхній території. Але центральна влада на це не погоджується, дільниці відкриваються лише уздовж лінії розмежування. «Цього року їх відкрили 12, минулого – здається, трохи менше. І то постійно надходили повідомлення про мінування мостів, відповідно, ці громадяни голосувати не могли», – пояснює глава Асоціації українців Молдови.

«П'ята частина проєвропейських виборців для Придністров’я – це, насправді, немало. З урахуванням того, що і проголосувати непросто, і там є певні структури – і силові, і фінансові, – які дуже сильно впливають на вибір людей», – додає Михайло Багас.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном. 

Також Санду висловила серйозне занепокоєння щодо можливої дестабілізації ситуації в Придністров'ї з боку Росії. Глава держави заявила, що Москва може спровокувати ще більшу кризу в регіоні, щоб вплинути на майбутні парламентські вибори цієї осені та перебіг голосування на Лівому березі Дністра.

До слова, ставка Кремля на парламентських виборах, як і на президентських у 2024 році, полягає в тому, щоб замінити керівництво Республіки Молдова людьми, яких він може контролювати, і якщо йому вдасться контролювати владу, він використає Республіку Молдова проти України.

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав укази про застосування нових трьох пакетів санкцій України, зокрема проти пропагандистів, а також проти осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях і які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. 

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
