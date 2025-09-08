Головна Світ Політика
У Норвегії розпочалися парламентські вибори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Норвегії розпочалися парламентські вибори
Останні соцопитування показують незначну перевагу Лейбористської партії та її союзників
До парламенту можуть пройти щонайменше дев’ять партій

Громадяни Норвегії у неділю, 7 вересня, розпочали голосувати на парламентських виборах, які триватимуть два дні. Напружена боротьба точитиметься між лівоцентристським блоком на чолі з чинною Лейбористською партією та правим блоком, який очолюють популістська Партія прогресу й консерватори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з прогнозами, до парламенту можуть пройти щонайменше дев’ять партій, проте, лише троє лідерів великих політичних сил претендують на посаду прем’єр-міністра. Серед ключових тем виборчої кампанії – вартість життя, податки та соціальні послуги. Аналітики зазначають, що результати голосування можуть вплинути як на енергетичні постачання до Європи, так і на управління найбільшим у світі суверенним фондом Норвегії, активи якого сягають $2 трлн.

Останні соцопитування показують незначну перевагу Лейбористської партії та її союзників – близько 88 мандатів проти 81 у правого блоку, що перебуває в межах статистичної похибки. Чинний прем’єр Йонас Гар Стьоре може залишитися на посаді, але для формування більшості йому, ймовірно, доведеться залучити підтримку ширшої коаліції, включно з комуністами та «зеленими».

Правий табір представлений колишньою прем’єркою Ерною Солберг та лідеркою Партії прогресу Сільві Лістгауг. Попри зростання популярності популістів, розбіжності між правими партіями щодо кандидатури прем’єра викликають сумніви серед виборців.

До слова, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Російська Федерація готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори Молдови, заплановані на вересень.

