Україна не визнає результатів «виборів» РФ – заява МЗС

МЗС висловило впевненість, що міжнародні партнери України не визнають результатів псевдовиборів на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ України заявило, що результати незаконних «виборів», які Росія провела на тимчасово окупованій території, є нікчемними. Усі особи, причетні до їх організації, нестимуть відповідальність згідно із законодавством України та в рамках міжнародних процесів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

У відомстві наголосили, що будь-яка діяльність окупаційної влади є незаконною.

«Вчергове підтверджуємо, що всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких «виборів» на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях», – заявили в МЗС.

«Жодні особи, нібито «обрані» внаслідок цього фарсу, не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків», – йдеться в заяві.

МЗС також висловило впевненість, що міжнародні партнери України не визнають результатів цих псевдовиборів, не контактуватимуть з окупаційною владою та не вчинятимуть жодних дій, які б порушили політику невизнання російської окупації.

Як відомо, 14 вересня в російській федерації пройшов «єдиний день голосування», під час якого, всупереч нормам та принципам міжнародного права, імітація процесу виборів відбувалася і на тимчасово окупованій території України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.

Цьогоріч окупаційна влада провела «довибори» депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Симферополя, а також так званого «губернатора» Севастополя.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном. Про це вона сказала в коментарі Financial Times, пише «Главком».

Санду, яка покладалася на діаспору, щоб виграти другий термін минулого року і забезпечити голосування за членство країни в Європейському Союзі, заявила, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації.