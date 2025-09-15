Головна Країна Політика
Україна не визнає результатів «виборів» РФ – заява МЗС

Максим Бурич
glavcom.ua
14 вересня в російській федерації пройшов так званий єдиний день голосування
колаж: glavcom.ua

МЗС висловило впевненість, що міжнародні партнери України не визнають результатів псевдовиборів на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ України заявило, що результати незаконних «виборів», які Росія провела на тимчасово окупованій території, є нікчемними. Усі особи, причетні до їх організації, нестимуть відповідальність згідно із законодавством України та в рамках міжнародних процесів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

У відомстві наголосили, що будь-яка діяльність окупаційної влади є незаконною.

«Вчергове підтверджуємо, що всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких «виборів» на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях», – заявили в МЗС.

«Жодні особи, нібито «обрані» внаслідок цього фарсу, не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків», – йдеться в заяві.

МЗС також висловило впевненість, що міжнародні партнери України не визнають результатів цих псевдовиборів, не контактуватимуть з окупаційною владою та не вчинятимуть жодних дій, які б порушили політику невизнання російської окупації.

Як відомо, 14 вересня в російській федерації пройшов «єдиний день голосування», під час якого, всупереч нормам та принципам міжнародного права, імітація процесу виборів відбувалася і на тимчасово окупованій території України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.

Цьогоріч окупаційна влада провела «довибори» депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Симферополя, а також так званого «губернатора» Севастополя.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном. Про це вона сказала в коментарі Financial Times, пише «Главком».

Санду, яка покладалася на діаспору, щоб виграти другий термін минулого року і забезпечити голосування за членство країни в Європейському Союзі, заявила, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації.

