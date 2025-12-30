Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні

Президент підкреслив, що слова російського диктатора можуть бути спрямовані лише на зняття санкцій

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа, який раніше цитував слова диктатора Путіна про нібито його прагнення бачити Україну успішною й готовність допомогти з енергетикою. В інтерв’ю Fox News Зеленський прямо заявив, що не вірить у щирість таких намірів Москви, пише «Главком».

«Я не довіряю Путіну, і він не хоче успіху для України. Справді, він не хоче. Він може це сказати, точніше я вірю, що він може сказати такі слова президенту Трампу. Але це неправда, насправді», – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що слова російського диктатора можуть бути спрямовані лише на зняття санкцій та отримання вигод: «Він не хоче отримувати від президента Трампа більше санкцій».

Раніше Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

Як повідомлялось, після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді знову йдеться про можливість угоди, що покладе край війні в Україні. Як зазначає Reuters, Трамп заявив, що сторони «можливо, дуже близькі» до такого рішення, проте ключові суперечливі питання залишаються невирішеними.