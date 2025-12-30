Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
скриншот з прямої трансляції

Президент підкреслив, що слова російського диктатора можуть бути спрямовані лише на зняття санкцій

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа, який раніше цитував слова диктатора Путіна про нібито його прагнення бачити Україну успішною й готовність допомогти з енергетикою. В інтерв’ю Fox News Зеленський прямо заявив, що не вірить у щирість таких намірів Москви, пише «Главком».

«Я не довіряю Путіну, і він не хоче успіху для України. Справді, він не хоче. Він може це сказати, точніше я вірю, що він може сказати такі слова президенту Трампу. Але це неправда, насправді», – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що слова російського диктатора можуть бути спрямовані лише на зняття санкцій та отримання вигод: «Він не хоче отримувати від президента Трампа більше санкцій».

Раніше Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

Як повідомлялось, після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді знову йдеться про можливість угоди, що покладе край війні в Україні. Як зазначає Reuters, Трамп заявив, що сторони «можливо, дуже близькі» до такого рішення, проте ключові суперечливі питання залишаються невирішеними.

Читайте також:

Теги: путін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив про укладення «сильної» безпекової угоди для України, до якої «активно залучені» європейські партнери
Мирні переговори: Трамп зробив перші заяви
28 грудня, 21:07
Із липня 2025 року Циганков обіймав посаду начальника Головного управління захисту прав військовослужбовців Міноборони
Зеленський призначив заступника військового омбудсмана
27 грудня, 19:33
Президент прокоментував позицію України щодо Донбасу
Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
18 грудня, 11:09
Президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різвяні свята
Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
16 грудня, 01:33
Чи стане Трамп загрозою для власної країни?
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
15 грудня, 17:22
Відбулася перша зустріч групи, яка працюватиме над документом про відбудову та економічне відновлення України
Відбудова та економічне відновлення України. Зеленський повідомив результати переговорів зі США
10 грудня, 20:49
На пряме запитання, чи може президент США «відійти від питання України», Трамп-молодший відповів ствердно
Трамп може відмовитися від мирного процесу щодо України: старший син президента США зробив заяву
7 грудня, 17:58
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
4 грудня, 23:35
«План Б» НАТО: союзники готові посилити підтримку України, якщо мирні переговори з Росією зазнають провалу
НАТО готує «план Б» на випадок провалу мирних переговорів
2 грудня, 21:08

Політика

Гарантії безпеки від США. Зеленський озвучив позицію Києва
Гарантії безпеки від США. Зеленський озвучив позицію Києва
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters
Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters
У Тегерані спалахнули наймасовіші за три роки протести: причина
У Тегерані спалахнули наймасовіші за три роки протести: причина
Трамп закликав ХАМАС до роззброєння та натякнув на підтримку Ізраїлю
Трамп закликав ХАМАС до роззброєння та натякнув на підтримку Ізраїлю
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua