Головна Світ Політика
search button user button menu button

США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп
колаж ВВС

Операція, за словами президента, була спрямована проти наркоторгівлі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати завдали удару по території у Венесуелі, яку він назвав «місцем перевантаження наркотиків». Як зазначає Reuters, це перша відома наземна операція США на території країни від початку тиску на режим Ніколаса Мадуро, пише «Главком».

«У районі доку, де вони завантажували човни наркотиками, стався сильний вибух», – сказав Трамп журналістам під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю.

Операція, за словами президента, була спрямована проти наркоторгівлі, однак не уточнюється, яка саме структура США її провела, і чи йдеться про спецоперацію ЦРУ.

«Ми вдарили по всіх човнах, а тепер ми вдарили по території... Це зона впровадження. Саме там вони впроваджують, і цього вже немає», – додав він.

На запитання, чи це було ЦРУ, Трамп відповів: «Я не хочу цього говорити. Я точно знаю, хто це був, але я не хочу називати, хто це був».

Ні венесуельська влада, ні американські спецслужби поки офіційно не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про намір застосувати «максимальні» санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро, щоб позбавити його прибутків від нафти та ресурсів для фінансування картелю. 

Як повідомлялось, адміністрація президента США розробила декілька варіантів військових дій проти режиму очільника Венесуели Ніколаса Мадуро.

За словами кількох американських чиновників, Білий дім планує авіаудари по військових обʼєктах, щоб ослабити підтримку Мадуро. Крім того, йдеться про захоплення або фізична ліквідація Мадуро силами елітних підрозділів морської піхоти США, а також введення антитерористичних сил для захоплення аеропортів, нафтових родовищ і важливої інфраструктури Венесуели.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Венесуела наркотики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп з Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, 28 грудня 2025 року
Мирні переговори. Що треба розуміти українцям
Вчора, 09:29
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Вчора, 00:36
Трамп використав різдвяне привітання для атаки на опонентів
Трамп своєрідно привітав американців з Різдвом
25 грудня, 16:10
Путін послав Трампа
Путін послав Трампа. Що тепер головне для України?
20 грудня, 21:21
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні
15 грудня, 04:40
Трамп настільки розчарований відсутністю прогресу в мирних переговорах, що може вийти з них
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
11 грудня, 01:13
Дональд Трамп раніше стверджував, що Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
ЄС відповів на заяви Трампа про необхідність виборів в Україні
9 грудня, 16:19
Трамп заявив, що війна в Україні зрештою буде закінчена
Трамп заявив, що війна в Україні зрештою буде закінчена
5 грудня, 03:48
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
1 грудня, 00:24

Політика

Трамп закликав ХАМАС до роззброєння та натякнув на підтримку Ізраїлю
Трамп закликав ХАМАС до роззброєння та натякнув на підтримку Ізраїлю
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп
США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп
«Вибори – лише перший крок». Лавров висунув перелік вимог до України
«Вибори – лише перший крок». Лавров висунув перелік вимог до України
Російський план «Б». Лавров озвучив, що чекає на Україну без участі Трампа у переговорах
Російський план «Б». Лавров озвучив, що чекає на Україну без участі Трампа у переговорах
Розмова Путіна та Трампа, підозри п’ятьом нардепам. Головне за 29 грудня
Розмова Путіна та Трампа, підозри п’ятьом нардепам. Головне за 29 грудня
Трамп вперше прокоментував заяви про атаку на резиденцію Путіна
Трамп вперше прокоментував заяви про атаку на резиденцію Путіна

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua