США завдали удару по «наркологістичному центру» у Венесуелі – Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати завдали удару по території у Венесуелі, яку він назвав «місцем перевантаження наркотиків». Як зазначає Reuters, це перша відома наземна операція США на території країни від початку тиску на режим Ніколаса Мадуро, пише «Главком».

«У районі доку, де вони завантажували човни наркотиками, стався сильний вибух», – сказав Трамп журналістам під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю.

Операція, за словами президента, була спрямована проти наркоторгівлі, однак не уточнюється, яка саме структура США її провела, і чи йдеться про спецоперацію ЦРУ.

«Ми вдарили по всіх човнах, а тепер ми вдарили по території... Це зона впровадження. Саме там вони впроваджують, і цього вже немає», – додав він.

На запитання, чи це було ЦРУ, Трамп відповів: «Я не хочу цього говорити. Я точно знаю, хто це був, але я не хочу називати, хто це був».

Ні венесуельська влада, ні американські спецслужби поки офіційно не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про намір застосувати «максимальні» санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро, щоб позбавити його прибутків від нафти та ресурсів для фінансування картелю.

Як повідомлялось, адміністрація президента США розробила декілька варіантів військових дій проти режиму очільника Венесуели Ніколаса Мадуро.

За словами кількох американських чиновників, Білий дім планує авіаудари по військових обʼєктах, щоб ослабити підтримку Мадуро. Крім того, йдеться про захоплення або фізична ліквідація Мадуро силами елітних підрозділів морської піхоти США, а також введення антитерористичних сил для захоплення аеропортів, нафтових родовищ і важливої інфраструктури Венесуели.