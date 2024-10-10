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Литва випробувала захисні загородження на кордоні з Росією

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Литва випробувала захисні загородження на кордоні з Росією
Литва випробувала свій кордон
фото з відкритих джерел

Литовська бронетехніка випробувала захисні редути на кордоні із Калінінградською областю

Литва зміцнила свій кордон із Калінінградською областю Росії, встановивши захисні редути — спеціальні оборонні споруди, призначені для стримування військових загроз. Литовські збройні сили випробували ці укріплення, використовуючи свою бронетехніку, щоб переконатися в їхній ефективності під час можливої атаки. Відповідне відео та інформацію надало Міноборони Литиви.

Ці кроки спрямовані на підвищення обороноздатності Литви в умовах зростаючої напруги в регіоні, зокрема через загрози з боку Росії. 

Зокрема, Міноборони Литви показало відео як бронетехніка випробовує залізні перешкоди. Їх невдовзі встановлять разом із «зубами драконів» на оборонних рубежах біля кордону з Калінінградською областю Росії, зокрема мосту через річку Німан.

«Доведено, що ці бар’єри ефективно блокують важку техніку і суттєво сповільнюють її просування», – зазначили у відомстві.

Там також нагадали, що у випадку реальних бойових умов по ворогу у цьому місці також будуть вести вогонь.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що Литва зміцнює та додатково захищає свій кордон у приграничних із Росією територіях.

До слова, до Литви 2 жовтня на контрольно-пропускний пункт на залізничній станції Кяна прибув транзитний пасажирський поїзд МоскваКалінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні символіка. 

Стало відомо, що Литва почала кампанію з боротьби з вербуванням, спрямовану на підвищення обізнаності громадян про небезпеку з боку ворожих спецслужб. Кампанія включає відеоролики, засновані на реальних випадках, що підкреслюють, що будь-який громадянин може стати мішенню.

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Теги: Міноборони Литва кордон Москва відео Калінінград

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