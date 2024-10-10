Литва випробувала захисні загородження на кордоні з Росією

Литовська бронетехніка випробувала захисні редути на кордоні із Калінінградською областю

Литва зміцнила свій кордон із Калінінградською областю Росії, встановивши захисні редути — спеціальні оборонні споруди, призначені для стримування військових загроз. Литовські збройні сили випробували ці укріплення, використовуючи свою бронетехніку, щоб переконатися в їхній ефективності під час можливої атаки. Відповідне відео та інформацію надало Міноборони Литиви.

Lithuania is testing iron anti-tank obstacles that will soon reinforce the dragon’s teeth, fortifying bridges on the Kaliningrad route. These barriers are proven to effectively block heavy vehicles, significantly slowing any advance. If needed, firepower will be ready to support. pic.twitter.com/tBKhb1wLWD — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 10, 2024

Ці кроки спрямовані на підвищення обороноздатності Литви в умовах зростаючої напруги в регіоні, зокрема через загрози з боку Росії.

Зокрема, Міноборони Литви показало відео як бронетехніка випробовує залізні перешкоди. Їх невдовзі встановлять разом із «зубами драконів» на оборонних рубежах біля кордону з Калінінградською областю Росії, зокрема мосту через річку Німан.

«Доведено, що ці бар’єри ефективно блокують важку техніку і суттєво сповільнюють її просування», – зазначили у відомстві.

Там також нагадали, що у випадку реальних бойових умов по ворогу у цьому місці також будуть вести вогонь.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що Литва зміцнює та додатково захищає свій кордон у приграничних із Росією територіях.

До слова, до Литви 2 жовтня на контрольно-пропускний пункт на залізничній станції Кяна прибув транзитний пасажирський поїзд Москва – Калінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні символіка.

Стало відомо, що Литва почала кампанію з боротьби з вербуванням, спрямовану на підвищення обізнаності громадян про небезпеку з боку ворожих спецслужб. Кампанія включає відеоролики, засновані на реальних випадках, що підкреслюють, що будь-який громадянин може стати мішенню.