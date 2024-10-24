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Шольц відкинув запрошення України в НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шольц відкинув запрошення України в НАТО
Як зазначив Шольц, НАТО ухвалило рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій

Німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному. Про це він сказав в інтерв’ю ZDF.

Шольц нагадав, що НАТО ухвалило рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні, й, на його думку, «наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього».

«Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством», – додав він.

Канцлер Німеччини заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО.

«Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її», – наголосив Шольц.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Він заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus. Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюції останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли альянс так і не схилився на користь запрошення (проти цього виступали США і Німеччина).

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про «справедливий мир» в Україні.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна

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Теги: Олаф Шольц Німеччина НАТО

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