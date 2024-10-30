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Німеччина перебазовує свої літаки-мисливці до іншої країни – The Telegraph

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина перебазовує свої літаки-мисливці до іншої країни – The Telegraph
Велика Британія та Німеччина підписали угоду Trinity House
фото із відкритих джерел

Стратегічні літаки P-8 Poseidon будуть перебазовані у Шотландію, щоб підвищити ефективність їхнього використання

Минулого тижня Велика Британія та Німеччина уклали нову угоду Trinity House, яка передбачає розширення двосторонньої оборонної співпраці між міністерствами оборони обох країн. Серед важливих аспектів угоди – оголошення, що німецькі морські патрульні літаки P-8 Poseidon періодично виконуватимуть польоти з бази ВПС Лоссімут у Шотландії. Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що це формалізація вже існуючих операцій, яка підвищує ефективність використання стратегічних літаків. P-8 Poseidon, вироблений Boeing, здатен патрулювати океани на великих відстанях та розрахований на тривалі місії. Його ключова здатність – пошук і знешкодження підводних човнів. P-8 стали заміною застарілого Nimrod MR2, проєкт модернізації якого в 90-х і 2000-х роках виявився невдалим і був закритий у 2011 році через високі витрати. 

Poseidon має низку технологій для виявлення підводних об'єктів, зокрема гідроакустичні буї, які можуть як пасивно прослуховувати, так і активно визначати місцезнаходження цілей. Основна задача – не допустити присутності підводних човнів у зонах дії стратегічних підводних сил. Особливе значення це має для захисту критичної підводної інфраструктури, такої як кабелі зв'язку та енергетичні комунікації, від потенційних загроз.

Таким чином, нова угода сприяє підвищенню ефективності спільних дій Великої Британії та Німеччини в питаннях безпеки і захисту ключових національних інтересів.

Нагадаємо, міністри оборони Великої Британії і Німеччини підписали в Лондоні угоду, яку офіційні особи називають першим подібним оборонним пактом між двома країнами-членами НАТО, покликаним посилити європейську безпеку на тлі зростаючої російської агресії. 

У межах нової угоди країни зміцнять військове співробітництво «у повітрі, на суші, у морі, космосі та кіберпросторі» і спільно розроблятимуть нову сучасну зброю. Британія та Німеччина тісно співпрацюватимуть в захисті підводних кабелів у Північному морі, а на базі у Шотландії буде розміщено німецькі протичовнові літаки для патрулювання Північної Атлантики.

Теги: Велика Британія Німеччина літак Шотландія

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