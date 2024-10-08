Вихід із Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» назвав вражаюче співвідношення сил

Олександр Охріменко: «Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1:9 на користь противника»

Вугледар штурмувало декілька російських бригад, а також окремі полки та підрозділи. У той час як обороняла місто одна 72 механізована бригада, яку посилили наприкінці вересня двома батальйонами ТрО. Комбриг 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Охріменко в інтервʼю «Главкому» детально розповів про останні дні оборони міста.

«Дійсно, приймаючи смугу відповідальності, було проведено оцінку обстановки, у тому числі й оцінку сил та засобів противника. Нам протистояли 36-та окрема мотострілецька бригада 29-ї армії Збройних сил Російської Федерації, 39-та окрема мотострілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи», – проінформував полковник.

Тобто, наголошує комбриг, були переважаючі сили противника і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1:9 на користь противника, заявив Охріменко.

«Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади», – додав полковник. Комбриг пояснив, що будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу, а під Вугледаром було 1:9.

Нагадаємо, полковнику Олександру Охріменку випала місія очолити легендарну 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних запорожців у той час, коли Вугледар, який вона обороняла понад два роки, уже був у ворожому напівоточенні.

28 вересня Охріменко змінив на посаді Героя України Івана Вінніка, якого, згідно з офіційним повідомленням, призначили на вищу посаду «з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду». Військові не коментують кадрові ротації, але вочевидь, завдання новопризначеного комбрига полягало саме в тому, щоб вивести останні підрозділи зі зруйнованого міста.

За кілька днів, 2 жовтня, Генштаб офіційно повідомив про те, що українські військові вийшли з Вугледара.

«Главком» отримав нагоду поспілкуватися з полковником Олександром Охріменком та розпитати про те, як 72-га виходила з Вугледара, чому її не виводили раніше, не чекаючи загрозливого напівоточення, та яка ситуація зараз на цій ділянці фронту.