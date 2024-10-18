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У Німеччині ціна на вершкове масло побила рекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Німеччині ціна на вершкове масло побила рекорд
З кожним роком у Німеччині стає менше молочних ферм, а ціна молочної продукції росте
фото: focus.de

Вершкове масло стає для німців люксовим товаром 

Вартість вершкового масла у Німеччині досягла рекордного рівня. У бюджетному німецькому магазині упаковка масла вагою 250 грамів коштує майже 2,40 євро, що на 10 центів більше за попередній рекорд, встановлений у серпні 2023 року. Про це пише Tageschau.

Інфляція в Німеччині впала до найнижчого рівня за останні три роки, але ціна на вершкове масло зросла настільки, що, за оцінкою німецьких ЗМІ, воно стає товаром люкс.

Tageschau вивчило причини, через які німці тепер змушені платити таку високу ціну за базовий продукт харчування. Представник федеральної землі Баварія Ганс Юрген Зойферляйн вказав на скорочення чисельності корів у країні, оскільки багато фермерів відмовляються від тваринництва.

Щороку у Німеччині стає менше молочних ферм, бо для забезпечення благополуччя тварин потрібні значні інвестиції. У багатьох фермерів немає на це коштів, і вони йдуть із молочного бізнесу, що також позначається на виробництві масла.

Високі ціни на масло тепер стають серйозною проблемою для німців, особливо напередодні Різдва. У Німеччині на Різдво традиційно печуть різдвяний кекс – штоллен, який містить багато масла. Тепер під ударом опинилися пекарні, і ціна на штолени може зрости приблизно на 25%.

Нагадаємо, ціни на вершкове масло досягли рекордного рівня в Європі – вони виросли на 83% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Аналітики пояснили це високим попитом на масло та обмеженими запасами. Крім того, відіграло свою роль і прагнення переробників молочної продукції використовувати більше молока для виробництва найбільш прибуткових продуктів, таких як сир.

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Теги: інвестиції Німеччина продукти харчування інфляція економіка

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