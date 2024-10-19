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Байден після візиту в Німеччину заявив, що рішення про дозвіл ЗСУ на удари по РФ немає

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Байден після візиту в Німеччину заявив, що рішення про дозвіл ЗСУ на удари по РФ немає
Байден провів зустрічі з європейськими лідерами країн
фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден заявив, що немає консенсусу у питанні надання дозволу Україні бити західною зброєю по території Росії

США, Німеччина, Велика Британія та Франція не змогли домовитися щодо зняття обмежень на використання Україною отриманої зброї. Німеччина, зокрема, продовжує протистояти постачанню далекобійних ракет для Збройних сил України. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Анонімний високопосадовець повідомив журналістам, що канцлер Німеччини Олаф Шольц залишається проти швидкого вступу України до НАТО та не підтримує постачання далекобійної зброї.

«Ми підтримуємо Україну так енергійно, як тільки можливо. Водночас ми стежимо за тим, щоб НАТО не стало учасником війни, щоб ця війна не перетворилася на набагато більшу катастрофу», – наголошував глава німецького уряду під час сьогоднішньої пресконференції з Байденом.

При цьому сам Байден перед вильотом з Німеччини зазначив, що немає консенсусу щодо того, щоб дозволити Україні використовувати передані ракети для далекобійних ударів по Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, президент США Джо Байден відвідав Німеччину та провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єром Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Раніше Американський президент наголосив на тому, що НАТО повинне забезпечувати підтримку України доти, поки не буде досягнуто справедливого та стійкого миру, а ще попередив про важку зиму для українців та союзників України. 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

 

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Теги: Олаф Шольц президент Велика Британія Франція війна Німеччина

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