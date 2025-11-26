В адміністрації Трампа стався розкол щодо України? Рубіо зробив заяву

Рубіо відреагував на публікацію NBC News

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував інформацію про те, що в адміністрації президента Дональда Трампа існують два кардинально різні підходи до війни Росії проти України. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє «Главком».

Рубіо відреагував на публікацію NBC News, у якій стверджувалося, що під час зустрічі з українськими посадовцями в Києві міністр армії США Ден Дрісколл заявив: ситуація для України на фронті є критичною. Він порадив Києву розглянути можливість мирного врегулювання до того, як обставини погіршаться.

NBC зазначало, що ця зустріч стала черговим проявом глибоких суперечностей усередині команди Трампа щодо шляхів завершення війни. За інформацією джерел, один із таборів, до якого входять віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланник Стів Віткофф та низка інших посадовців, вважає Україну головною перешкодою для досягнення миру й наполягає на тиску США, щоб змусити Київ піти на суттєві поступки.

Натомість інша група чиновників, зокрема Рубіо, переконана, що саме Росія несе відповідальність за неспровоковане вторгнення та що Москва погодиться на мир лише тоді, коли зіткнеться з достатнім тиском – через санкції та інші інструменти впливу.

«Ця історія є лише останнім прикладом тривалої серії 100% фейкових новин, в яких стверджується, що в адміністрації Трампа існують розбіжності щодо того, як закінчити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують речі», – написав Рубіо.

Також раніше у матеріалі NYT йшлося, що республіканці в Конгресі, які вважають Україну оплотом проти російської агресії, відкрито критикують команду президента Дональда Трампа. На їхню думку, її підхід фактично зводиться до заспокоєння Кремля заради швидкого завершення війни.

Сенатор Мітч Макконнелл із Кентуккі вступив у суперечку в соцмережах із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, ключовою фігурою поточних переговорів. У серії дописів він розкритикував Венса за захист нової угоди, яка, на його думку, не гарантує безпеки України й грає на руку Росії.