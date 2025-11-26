Головна Світ Політика
search button user button menu button

В адміністрації Трампа стався розкол щодо України? Рубіо зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В адміністрації Трампа стався розкол щодо України? Рубіо зробив заяву
Рубіо зробив заяву про адміністрацію Трампа
фото: reuters

Рубіо відреагував на публікацію NBC News

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував інформацію про те, що в адміністрації президента Дональда Трампа існують два кардинально різні підходи до війни Росії проти України. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє «Главком».

Рубіо відреагував на публікацію NBC News, у якій стверджувалося, що під час зустрічі з українськими посадовцями в Києві міністр армії США Ден Дрісколл заявив: ситуація для України на фронті є критичною. Він порадив Києву розглянути можливість мирного врегулювання до того, як обставини погіршаться.

NBC зазначало, що ця зустріч стала черговим проявом глибоких суперечностей усередині команди Трампа щодо шляхів завершення війни. За інформацією джерел, один із таборів, до якого входять віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланник Стів Віткофф та низка інших посадовців, вважає Україну головною перешкодою для досягнення миру й наполягає на тиску США, щоб змусити Київ піти на суттєві поступки.

Натомість інша група чиновників, зокрема Рубіо, переконана, що саме Росія несе відповідальність за неспровоковане вторгнення та що Москва погодиться на мир лише тоді, коли зіткнеться з достатнім тиском – через санкції та інші інструменти впливу.

«Ця історія є лише останнім прикладом тривалої серії 100% фейкових новин, в яких стверджується, що в адміністрації Трампа існують розбіжності щодо того, як закінчити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують речі», – написав Рубіо.

Також раніше у матеріалі NYT йшлося, що республіканці в Конгресі, які вважають Україну оплотом проти російської агресії, відкрито критикують команду президента Дональда Трампа. На їхню думку, її підхід фактично зводиться до заспокоєння Кремля заради швидкого завершення війни.

Сенатор Мітч Макконнелл із Кентуккі вступив у суперечку в соцмережах із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, ключовою фігурою поточних переговорів. У серії дописів він розкритикував Венса за захист нової угоди, яка, на його думку, не гарантує безпеки України й грає на руку Росії.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенатор Мітч Макконнелл написав, що Путін «провів цілий рік, намагаючись обдурити президента Трампа»
Мирний план Трампа спричинив розкол у Республіканській партії – NYT
Сьогодні, 08:59
Міхельсон: Михайлюк людина з великим серцем
Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді
13 листопада, 14:01
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Трамп та Путін таки зустрінуться у Будапешті? Лавров зробив заяву
13 листопада, 00:37
Трамп зустрівся з Орбаном
Трамп запропонував зробити поблажку Угорщині за купівлю російської нафти
7 листопада, 21:17
Попри все, президент США і голова КНР зустрілися
Тактична пауза і тимчасове перемир'я – підсумки зустрічі лідерів Китаю та США
4 листопада, 16:30
Трамп почав розчаровуватися у Путіні і ніякі вмовляння Орбана про «виняток» не допомогли
Погана новина для Орбана
2 листопада, 19:42
Міндаугас Касперунас: Найбільший мій проєкт був – я завіз на фурі в Україну 155 комплектів газових балонів і газових обігрівачів
«Проїхав 9600 км за один раз». Директор «Жальгіріса» розповів про свою допомогу Україні
2 листопада, 19:05
Трамп задоволений зустріччю із Сі Цзіньпіном
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир
1 листопада, 23:50
Білий дім заявив, що оголосити про удари по Венесуелі може лише Трамп
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу
31 жовтня, 19:46

Політика

Мерц пояснив, чому Путін не зможе вийти з війни переможцем
Мерц пояснив, чому Путін не зможе вийти з війни переможцем
У Франції затримано групу організації «SOS Донбас» за підозрою у співпраці з Росією
У Франції затримано групу організації «SOS Донбас» за підозрою у співпраці з Росією
«П'ять хвилин до Європи»: Рютте про ракетну загрозу з РФ
«П'ять хвилин до Європи»: Рютте про ракетну загрозу з РФ
Путін переконав Трампа не постачати Україні ракети Tomahawk – WSJ
Путін переконав Трампа не постачати Україні ракети Tomahawk – WSJ
Трамп назвав головну поступку Росії у мирних переговорах з Україною
Трамп назвав головну поступку Росії у мирних переговорах з Україною
В адміністрації Трампа стався розкол щодо України? Рубіо зробив заяву
В адміністрації Трампа стався розкол щодо України? Рубіо зробив заяву

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua