Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді
Міхельсон: Михайлюк людина з великим серцем
фото: Reuters

Михайлюк придбав авто для українських військових

Український баскетболіст клубу НБА «Юта Джаз» Святослав Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його колишній партнер по дитячій команді. Як інформує «Главком», про це повідомив екснаставник Михайлюка в «Черкаських Мавпах» Максим Міхельсон на своїй сторінці у Facebook.

«Нещодавно один з українських воїнів – Микола Красилинець, вихованець баскетбольного клубу «Черкаські Мавпи», колишній партнер Михайлюка по дитячій команді з його рідного міста Черкаси – записав відео подяки Святу. Подяки за автомобіль, який Свят придбав для їхнього підрозділу. Ця машина допомагатиме нашим захисникам виконувати важливі завдання, рятувати життя, допомагати людям.

Це відео мені надіслав тато Святослава – як завжди, з проханням не поширювати, бо Свят не любить, коли про це говорять. Просто поділився зі мною, як із другом, ще раз пишаючись своїм сином.

Але, мабуть, наші з ним стосунки дозволяють мені цього разу трохи ослухатися», – написав Міхельсон.

Він також зазначив, що ніколи не бачив постів про добрі справи баскетболіста.

«Та я знаю, скільки всього Свят зробив і продовжує робити для України, для українців і для українських дітей – від самого початку війни, а якщо чесно, то ще до повномасштабного вторгнення.

Він не шукає уваги, не чекає похвали, не хоче, щоб про це писали. Він просто робить. Тихо. Щиро. Від серця. І, мабуть, хтось мав колись про це сказати. Нехай це буду я – хоча б на одному маленькому прикладі.

Я знаю Свята багато років. Він не просто видатний спортсмен – він людина з великим серцем, із глибокою порядністю та справжніми цінностями. Один із найгідніших людей, яких мені пощастило зустріти. Мій вихованець, мій друг, людина, якою я щиро пишаюся. Свят не відповідає на чужі слова. Він просто продовжує робити добро. Мовчки. По-справжньому. Для людей. Дякую тобі», – написав Міхельсон.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Святослав Михайлюк НБА баскетбол війна

