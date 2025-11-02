«Проїхав 9600 км за один раз». Директор «Жальгіріса» розповів про свою допомогу Україні

Касперунас: У березні 2022 року я вдома був дві ночі, решту часу я був в автобусі

Директор литовського футбольного клубу «Жальгіріс» (Вільнюс) та засновник благодійного фонду «Речі для фронту» Литовець Міндаугас Касперунас розповів про свою допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

«У березні 2022 року я вдома був дві ночі, решту часу я був в автобусі. Ми там стояли на кордоні по 12-20 годин. І ми вивозили або до Польщі, або до Литви і відразу розверталися, їхали знову до Львова. І так 2 місяці. На другий місяць може трохи вже і в готелях ночували, але перший місяць ми жили в автобусі, спали в автобусі, все робили в автобусі. Було жахливо важко фізично, але якось вдалося це все пережити. Але психологічно дуже важко було, тому що там були діти, вони були з Маріуполя, з Херсона. Після бомбардувань. Це я згадую, як найстрашніші свої спогади. Ось ці діти – по 4-5 років. Дитина сидить і не рухається. Вона не говорить, не грається, нічого. Вона 20 годин зі Львова до Вільнюса просто сидить і дивиться прямо», – розповів Касперунас.

Він зазначив, що спочатку займався перевезенням допомоги і для цивільних, і для військових. Розповідає, що у якийсь момент вирішив, що допомагати треба військовим, і тоді не треба буде допомагати цивільним. З того часу зосередився саме на військових.

«Найбільший мій проєкт був – я завіз на фурі в Україну 155 комплектів газових балонів і газових обігрівачів. І тоді на своєму мікроавтобусі я розвозив, тому що у мене такий принцип – я прямо в руки військовим віддаю. Щоб бути впевненим, що все потрапить туди, куди треба, на «нуль» потрапить. І я тоді робив чотири рейси з Києва у фронтову зону – в Суми, Краматорськ, Лиман, потім напрямок Оріхово, потім на херсонський напрямок. Я тоді накрутив 9600 км за один раз в Україні. Я тоді в Україні був 21 день – це найдовша моя поїздка. А зараз машини купуємо. На даний момент у мене у Вільнюсі майже готові вісім машин. Ми повеземо, коли зможемо. Зараз потреби навіть не питаю. Я знаю, що є проблеми з електрикою – купую генератори. Усім зрозуміло, що ці генератори будуть потрібні», – розповів Касперунас.

