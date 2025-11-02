Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Проїхав 9600 км за один раз». Директор «Жальгіріса» розповів про свою допомогу Україні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Проїхав 9600 км за один раз». Директор «Жальгіріса» розповів про свою допомогу Україні
Міндаугас Касперунас: Найбільший мій проєкт був – я завіз на фурі в Україну 155 комплектів газових балонів і газових обігрівачів

Касперунас: У березні 2022 року я вдома був дві ночі, решту часу я був в автобусі

Директор литовського футбольного клубу «Жальгіріс» (Вільнюс) та засновник благодійного фонду «Речі для фронту» Литовець Міндаугас Касперунас розповів про свою допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

«У березні 2022 року я вдома був дві ночі, решту часу я був в автобусі. Ми там стояли на кордоні по 12-20 годин. І ми вивозили або до Польщі, або до Литви і відразу розверталися, їхали знову до Львова. І так 2 місяці. На другий місяць може трохи вже і в готелях ночували, але перший місяць ми жили в автобусі, спали в автобусі, все робили в автобусі. Було жахливо важко фізично, але якось вдалося це все пережити. Але психологічно дуже важко було, тому що там були діти, вони були з Маріуполя, з Херсона. Після бомбардувань. Це я згадую, як найстрашніші свої спогади. Ось ці діти – по 4-5 років. Дитина сидить і не рухається. Вона не говорить, не грається, нічого. Вона 20 годин зі Львова до Вільнюса просто сидить і дивиться прямо», – розповів Касперунас.

Він зазначив, що спочатку займався перевезенням допомоги і для цивільних, і для військових. Розповідає, що у якийсь момент вирішив, що допомагати треба військовим, і тоді не треба буде допомагати цивільним. З того часу зосередився саме на військових.

«Найбільший мій проєкт був – я завіз на фурі в Україну 155 комплектів газових балонів і газових обігрівачів. І тоді на своєму мікроавтобусі я розвозив, тому що у мене такий принцип – я прямо в руки військовим віддаю. Щоб бути впевненим, що все потрапить туди, куди треба, на «нуль» потрапить. І я тоді робив чотири рейси з Києва у фронтову зону – в Суми, Краматорськ, Лиман, потім напрямок Оріхово, потім на херсонський напрямок. Я тоді накрутив 9600 км за один раз в Україні. Я тоді в Україні був 21 день – це найдовша моя поїздка. А зараз машини купуємо. На даний момент у мене у Вільнюсі майже готові вісім машин. Ми повеземо, коли зможемо. Зараз потреби навіть не питаю. Я знаю, що є проблеми з електрикою – купую генератори. Усім зрозуміло, що ці генератори будуть потрібні», – розповів Касперунас.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ волонтер Литва війна фанати ультрас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах
Масована атака на Одещину: є поранений, пошкоджено енергетичний об’єкт
29 жовтня, 08:49
Ліфтер Вадим визволив Артема Мілевського
Мілевський застряг у ліфті під час вимкнення струму
28 жовтня, 10:31
Вінісіус: Ми не хотіли нікого образити – ні молодих гравців, ні вболівальників
Вінісіус емоційно прокоментував перемогу «Реала» над «Барселоною» 
27 жовтня, 09:47
Трамп: США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила
Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною ракет далекої дії
23 жовтня, 00:02
У мирному житті Андрій Шова був співвласником СТО «AS Сервіс»
Підірвався на фугасній міні на Харківщині. Згадаймо Андрія Шову
16 жовтня, 09:00
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
16 жовтня, 07:13
Роман Линдов грає за клуб «Буревій»
Отримав тяжке поранення руки на Майдані і став голкіпером. Роман Линдов – про ампфутбол
12 жовтня, 10:00
Росіяни розуміють, що США взяли курс на остаточний відрив преміального європейського ринку від Москви і наступний рік стає, де-факто, останнім, коли можна щось змінити
Війна, яку Росія програла
11 жовтня, 09:20
Для десятків тисяч українців у зонах бойових дій саме газети лишаються єдиним доступним джерелом інформації
Важливість підтримки прифронтових газет
2 жовтня, 21:02

Новини

«Шахтар» та «Динамо» зіграли між собою другий матч за тиждень: результат поєдинку
«Шахтар» та «Динамо» зіграли між собою другий матч за тиждень: результат поєдинку
«Проїхав 9600 км за один раз». Директор «Жальгіріса» розповів про свою допомогу Україні
«Проїхав 9600 км за один раз». Директор «Жальгіріса» розповів про свою допомогу Україні
Український клуб вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів з футзалу
Український клуб вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів з футзалу
Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
Британського слаломіста відсторонили від змагань через сторінку в OnlyFans
Британського слаломіста відсторонили від змагань через сторінку в OnlyFans
Форварду Пищуру знадобилося дві хвилини для дубля в Кубку Угорщини
Форварду Пищуру знадобилося дві хвилини для дубля в Кубку Угорщини

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua