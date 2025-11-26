Мирний план Трампа спричинив розкол у Республіканській партії – NYT

Сенатор Мітч Макконнелл із Кентуккі вступив у суперечку із віцепрезидентом Джей Ді Венсом

Республіканці в Конгресі, які вважають Україну оплотом проти російської агресії, відкрито критикують команду президента Дональда Трампа. На їхню думку, її підхід фактично зводиться до заспокоєння Кремля заради швидкого завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NYT.

Сенатор Мітч Макконнелл із Кентуккі вступив у суперечку в соцмережах із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, ключовою фігурою поточних переговорів. У серії дописів він розкритикував Венса за захист нової угоди, яка, на його думку, не гарантує безпеки України й грає на руку Росії.

«Угода, яка винагороджує агресію, не варта навіть паперу, на якому вона написана. Америка не є нейтральним арбітром, і ми не повинні діяти як такий», – написав у висновку Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті і один з найголосніших прихильників американської підтримки Києва у своїй партії.

Ця тирада стала відповіддю на довгий пост Венса, в якому він звинуватив пана Макконнелла в «безглуздій атаці» на мирний план, коли республіканець з Кентуккі написав, що президент російський диктатор Володимир Путін «провів весь рік, намагаючись обдурити президента Трампа», і додав, що якщо головні переговорники пана Трампа «більше зацікавлені в заспокоєнні Путіна, ніж у забезпеченні справжнього миру, то президент повинен знайти нових радників».

«Гірка суперечка відобразила глибокі розбіжності серед республіканців щодо напрямку переговорів та підходу адміністрації Трампа до них. Вона також відобразила ширшу суперечку всередині партії між традиціоналістами-яструбами та тими, хто підтримує позицію «Америка перш за все», яка полягає у відокремленні США від іноземного втручання», – йдеться у матеріалі.

Білий дім наполягав, що обговорюваний мирний план був розроблений Джаредом Кушнером, зятем Трампа, та посланцем Білого дому Стівом Віткоффом, які кілька разів зустрічалися з російськими чиновниками перед оприлюдненням пропозиції минулого тижня. Однак кілька законодавців з Республіканської партії були стурбовані, коли держсекретар Марко Рубіо повідомив сенаторам у вихідні, що це пропозиція Росії, а потім відступив і сказав, що це документ США.

До слова, Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.