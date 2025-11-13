Трамп та Путін таки зустрінуться у Будапешті? Лавров зробив заяву

Росія все ще «готова до російсько-американського саміту в Будапешті»

Міністр закордонних справ Росії зробив заяву про можливу двосторонню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті, Угорщина. Його заяву цитує ТАСС з посиланням на інтерв'ю Лаврова італійській газеті Corriere della Sera, пише «Главком».

За словами російського міністра, Росія все ще «готова до російсько-американського саміту в Будапешті». Як зазначив Лавров, зустріч російського та американського президентів не відбулась після того, як Трамп отримав неофіційні доповіді. Про які саме доповіді йдеться, Лавров не уточнив.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан підтвердив, що російсько-американський саміт у Будапешті залишається на порядку денному, але відбудеться пізніше.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би залишити Будапешт як можливий майданчик для майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним

Як повідомлялося, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ідея проведення переговорів Трампа та Путіна в Будапешті «згоріла», та підкреслив, що для Києва головне – закінчення війни, а не місце зустрічі.