Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп та Путін таки зустрінуться у Будапешті? Лавров зробив заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп та Путін таки зустрінуться у Будапешті? Лавров зробив заяву
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: Reuters

Росія все ще «готова до російсько-американського саміту в Будапешті»

Міністр закордонних справ Росії зробив заяву про можливу двосторонню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті, Угорщина. Його заяву цитує ТАСС з посиланням на  інтерв'ю Лаврова італійській газеті Corriere della Sera, пише «Главком».

За словами російського міністра, Росія все ще «готова до російсько-американського саміту в Будапешті». Як зазначив Лавров, зустріч російського та американського президентів не відбулась після того, як Трамп отримав неофіційні доповіді. Про які саме доповіді йдеться, Лавров не уточнив.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан підтвердив, що російсько-американський саміт у Будапешті залишається на порядку денному, але відбудеться пізніше.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би залишити Будапешт як можливий майданчик для майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним

Як повідомлялося, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ідея проведення переговорів Трампа та Путіна в Будапешті «згоріла», та підкреслив, що для Києва головне – закінчення війни, а не місце зустрічі.

Читайте також:

Теги: Будапешт саміт путін Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах
Покровськ. Ціна російського наступу
7 листопада, 17:33
«Історична» зустріч Трампа з СІ для миру в Україні не дала нічого
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: На «12 із 10» без миру для України
31 жовтня, 11:11
Індія вдвічі скоротила імпорт російської нафти після заяви Трампа – Reuters
Індія вдвічі скоротила імпорт російської нафти після заяви Трампа – Reuters
17 жовтня, 01:58
Днями було підписано угоду про припинення вогню у Газі
Держдеп попередив про «неминуче порушення» перемир’я в Газі: США готуються вжити заходів
19 жовтня, 02:29
Путін захопив частину України і забере її, вважає Трамп
Трамп розповів, за якої умови Путін завершить війну
19 жовтня, 18:20
Зеленський: Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами
Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня
20 жовтня, 18:01
Путін вирішив саркастично прокоментувати нові обмеження, однак пошився в дурні
Нові санкції ЄС проти Росії. Путін заплутався, хто залишиться без унітазів (відео)
24 жовтня, 12:52
Рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
29 жовтня, 01:42
Умєров провів зустріч з главою МЗС Туреччини
Умєров зустрівся з турецькими посадовцями: фокус на обмінах полоненими
Вчора, 22:58

Політика

Штати спростували повідомлення про те, що Британія припинила обмін розвідданими
Штати спростували повідомлення про те, що Британія припинила обмін розвідданими
Трамп та Путін таки зустрінуться у Будапешті? Лавров зробив заяву
Трамп та Путін таки зустрінуться у Будапешті? Лавров зробив заяву
«Більше тиску на Росію»: Зеленський поспілкувався з сенаторами США
«Більше тиску на Росію»: Зеленський поспілкувався з сенаторами США
Президент Фінляндії: ЄС у майбутньому відновить діалог з Росією
Президент Фінляндії: ЄС у майбутньому відновить діалог з Росією
Умєров зустрівся з турецькими посадовцями: фокус на обмінах полоненими
Умєров зустрівся з турецькими посадовцями: фокус на обмінах полоненими
Росія та Казахстан підписали декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство
Росія та Казахстан підписали декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua