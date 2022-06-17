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    Політика

    В Індії спалахнули протести проти нової системи набору в армію

    Якщо впровадять зміни, багато громадян, які вирішили обрати військову службу, опиняться без роботи - В Індії спалахнули протести проти нової системи набору в армію
    Якщо впровадять зміни, багато громадян, які вирішили обрати військову службу, опиняться без роботи
    фото з відкритих джерел

    Влада прагне знизити середній вік особового складу збройних сил та скоротити видатки на пенсії

    В Індії спалахнули протести проти зміни до системи набору в армію. У штаті Хар'яна, приблизно за 50 км на південь від столиці країни Нью-Делі протестувальники закидали камінням будинок урядовця, а поліція, яка охороняла будівлю, відкрила вогонь у повітря, аби стримати натовп. Про це повідомляє CNN.

    В окрузі тимчасово заблоковано мобільний інтернет – влада намагається запобігти організованим виступам.

    На сході країни, в місті Навада штату Біхар протестувальники підпалили офіс владної партії, заблокували дороги, а також розгромили вокзал та підпалили вагони.

    Обурення громадян викликало рішення уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді переглянути систему набору в збройні сили Індії, які налічують 1,38 млн осіб.

    Зазначається, що влада прагне знизити середній вік особового складу та скоротити видатки на пенсії. Однак потенційні новобранці, ветерани, а також лідери опозиції та деякі члени партії Моді «Бхаратія джаната парті» висловили незгоду з приводу новацій.

    Нова система, яка називається «Вогняний шлях», передбачає набір чоловіків і жінок віком від 17,5 до 21 року на чотирирічний термін служби. І тільки чверть із них зможе залишитися на довший час. Тож багато громадян, які вирішили обрати військову службу, опиняться без роботи.

    Раніше служити в індійській армії солдати могли протягом 17 років.

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    В Індії спалахнули протести проти нової системи набору в армію