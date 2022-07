В Індії затримано російське судно з військовим вантажем

Посольство РФ в Індії заявило про затримання російського вантажного судна в порту Кочі і вимагає роз'яснень інциденту. Про це повідомляє The New Arab.

«Посольству Росії в Індії відомо про затримання в індійському порту Кочі російського вантажного судна, на борт якого було доставлено військовий вантаж для індійських збройних сил», – йдеться у заяві російського посольства.

Russian Embassy in India is aware of the Russian cargo ship detention in the Indian port of Cochin, on board of which a military cargo for the Indian Armed Forces was delivered: statement