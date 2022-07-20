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  4. В Індії затримано російське судно з військовим вантажем
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    Політика

    В Індії затримано російське судно з військовим вантажем

    Індія не підтримала антиросійські санкції - В Індії затримано російське судно з військовим вантажем
    Індія не підтримала антиросійські санкції

    РФ вимагає від Індії роз'яснення обставин інциденту

    Посольство РФ в Індії заявило про затримання російського вантажного судна в порту Кочі і вимагає роз'яснень інциденту. Про це повідомляє The New Arab.

    «Посольству Росії в Індії відомо про затримання в індійському порту Кочі російського вантажного судна, на борт якого було доставлено військовий вантаж для індійських збройних сил», – йдеться у заяві російського посольства.

    Посольство направило в МЗС Індії офіційний запит про роз'яснення обставин інциденту.

    За попередньою інформацією, ці дії Індії пов'язані з позовом естонської компанії берегового обслуговування Bunker Partner OU, яка стверджує, що власники судна мають борг. Водночас суд дозволив розвантаження судна, оскільки це не має відношення до судового процесу.

    До слова, за три місяці Росія заробила $24 млрд від продажу нафти, газу та вугілля Китаю та Індії. Фактично це нівелює зусилля США та Європи у прагненні покарати президента Володимира Путіна за вторгнення російських військ в Україну. Зокрема, Індія витратила $5,1 млрд за той самий період, що більш ніж у п’ять разів перевищує суму минулого року.

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    Теги: росія санкції війна Індія посольство
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    В Індії затримано російське судно з військовим вантажем