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«Прогноз у нас апокаліптичний»: Пригожин лютує й протестує проти керівництва Росії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Прогноз у нас апокаліптичний»: Пригожин лютує й протестує проти керівництва Росії
Пригожин звинувачує посадовців у зраді
фото з відкритих джерел

Очільник ПВК зауважив, що вагнерівців під Бахмутом вистачить хіба на два-три тижні

Військове керівництво Росії не дає вагнерівцям вибудовувати оборону й наступати далі. Про це заявив засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євгеній Пригожин. Аудіозапис цієї заяви опубілкувала його пресслужба.

Очільник найманців скаржиться, що через нестачу боєприпасів ПВК втрачає у пʼять разів більше особового складу, ніж мала б під час наступу. «Снарядний голод» він пояснює умисними діями посадовців, та їх злочинною командою не давати снарядів.

«Ті покидьки, які приймають такі рішення, вони мають відповісти перед матерями загиблих», – каже Пригожин і запевняє, що знає зловмисників поіменно.

Інша претензія Пригожина до військового керівництва країни-агресорки полягає у тому, що воно не змогло чи не захотіло забезпечити ефективну взаємодію армії та ПВК: «ЗСУ готові повністю йти і різати фланги, фланги наші ніхто не прикривав». Він вважає, що доки вагнерівці сковували значні сили ЗСУ у Бахмуті, армійські підрозділи мали б наступати на Слов’янськ і Краматорськ. Не робили цього вони, на думку Пригожина, знову ж таки через зраду. Він каже, що цим питанням будуть ще займатися ФСБ і контррозвідка.

З цих умов очільник ПВК не радить особливо довіряти повідомленням про успіхи росіян у Бахмуті: «Всі розповіді про те, як зірвали спробу введення резервів до Бахмуту – це все цілковита маячня. Сьогодні в Бахмут закидають добре підготовлені підрозділи противника». Натомість вагнерівців, каже їхній очільник, вистачить хіба на два-три тижні – «доки останній патрон залишається в автоматному ріжку».

Та й загалом на гарні новини Пригожин своїм співвітчизникам радить не розраховувати, принаймні якщо вони й надалі діятимуть так, як досі: «Прогноз у нас апокаліптичний, можу вам із впевненістю сказати. І якщо ми не зробимо потрібних висновків, то гарних новин ми не почуємо ще багато-багато років».

Зауважимо, доцільність самої війни проти України Пригожин під сумнів не ставить. Не влаштовує його лише те, що ведеться вона не так успішно, як йому хотілося б.

До слова, напередодні Пригожин заявив, що підконтрольна йому приватна військова компанія «Вагнер» більше не братиме в полон українських вояків.

Раніше два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків

Читайте також: Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Теги: ПВК Вагнера росія війна Бахмут

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