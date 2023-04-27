«Прогноз у нас апокаліптичний»: Пригожин лютує й протестує проти керівництва Росії

Очільник ПВК зауважив, що вагнерівців під Бахмутом вистачить хіба на два-три тижні

Військове керівництво Росії не дає вагнерівцям вибудовувати оборону й наступати далі. Про це заявив засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євгеній Пригожин. Аудіозапис цієї заяви опубілкувала його пресслужба.

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Очільник найманців скаржиться, що через нестачу боєприпасів ПВК втрачає у пʼять разів більше особового складу, ніж мала б під час наступу. «Снарядний голод» він пояснює умисними діями посадовців, та їх злочинною командою не давати снарядів.

«Ті покидьки, які приймають такі рішення, вони мають відповісти перед матерями загиблих», – каже Пригожин і запевняє, що знає зловмисників поіменно.

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Інша претензія Пригожина до військового керівництва країни-агресорки полягає у тому, що воно не змогло чи не захотіло забезпечити ефективну взаємодію армії та ПВК: «ЗСУ готові повністю йти і різати фланги, фланги наші ніхто не прикривав». Він вважає, що доки вагнерівці сковували значні сили ЗСУ у Бахмуті, армійські підрозділи мали б наступати на Слов’янськ і Краматорськ. Не робили цього вони, на думку Пригожина, знову ж таки через зраду. Він каже, що цим питанням будуть ще займатися ФСБ і контррозвідка.

З цих умов очільник ПВК не радить особливо довіряти повідомленням про успіхи росіян у Бахмуті: «Всі розповіді про те, як зірвали спробу введення резервів до Бахмуту – це все цілковита маячня. Сьогодні в Бахмут закидають добре підготовлені підрозділи противника». Натомість вагнерівців, каже їхній очільник, вистачить хіба на два-три тижні – «доки останній патрон залишається в автоматному ріжку».

Та й загалом на гарні новини Пригожин своїм співвітчизникам радить не розраховувати, принаймні якщо вони й надалі діятимуть так, як досі: «Прогноз у нас апокаліптичний, можу вам із впевненістю сказати. І якщо ми не зробимо потрібних висновків, то гарних новин ми не почуємо ще багато-багато років».

Зауважимо, доцільність самої війни проти України Пригожин під сумнів не ставить. Не влаштовує його лише те, що ведеться вона не так успішно, як йому хотілося б.

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До слова, напередодні Пригожин заявив, що підконтрольна йому приватна військова компанія «Вагнер» більше не братиме в полон українських вояків.

Раніше два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків.