Порушників комендантської години в новорічну ніч буде затримувати поліція

Головну ялинку в Києві встановили, однак від велелюдних святкувань відмовилися

Правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку

Комендантську годину в Україні новорічної ночі не скасують. Порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділку поліції. Про це повідомила речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи», – сказала Рева.

За її словами, правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речниця голови Нацполіції закликала всіх, хто звик гучно святкувати Новий рік, подумати про тих, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати розриви снарядів.

Раніше повідомлялося, що під час святкування Нового року у Києві не буде скасована комендантська година. Також жодних великих святкувань в місті не буде.

Також киянин зареєстрував петицію, в якій пропонує видати водіям таксі спеціальні пропуски у новорічну ніч.